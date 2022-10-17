BTS防彈少年團從大哥JIN開始入伍：10月末撤回入伍延期申請！BIGHIT：其他成員按各自計劃陸續入伍

助力K-POP在全球掀起熱潮的男團BTS防彈少年團大哥JIN傳出了要入伍服役的消息。

1992年出生，今年已經31歲（韓國年齡，下同）的大哥JIN即將入伍，韓媒報導稱他將撤回了延期入伍的申請。 今日（10月17日），防彈少年團所屬經紀公司BIG HIT MUSIC方面表示：「JIN將於本月末取消延期入伍的申請，之後將按照兵務廳的入伍程式去服兵役。 其他成員也會按照各自的計劃陸續入伍。 」



據經紀公司透露，JIN之後SUGA（30）、J-HOPE（29）、RM（29）、JIMIN（28）、V（28）、柾國（26）也將陸續響應國家號召，去履行義務。 根據2020年修訂的《兵役法》，原本JIN受到了韓國文化體育觀光部長官的延期入伍推薦信，將入伍時間延期到了今年年底。 而現行的兵役法規定，在「總統令」指定的藝術、體育領域內，擁有特長的人士可按照文體部長官的推薦編入藝術、體育要員，以替代役身份服役。 但「大眾文化」並不屬於藝術、體育領域。 大眾音樂界一直指責該法案有問題，要求把防彈少年團成員納入「替代役」行列，因此有關於防彈少年團的兵役問題一直在韓國吵得沸沸揚揚。



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