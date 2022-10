BLACKPINK演唱會來了這麼多明星藝人！JISOO&丁海寅《雪滴花》CP再合體，朴寶劍看演唱會Look很有品味XD

BLACKPINK的好人緣通過演唱會完美展現了出來!

10月15日-16日BLACKPINK時隔4年重新開唱,在奧林匹克公園KSPO DOME舉行了「BLACKPINK WORLD TOUR ‘BORN PINK’SEOUL」演唱會。 成員們以經典歌曲《How You Like That》開場,炒熱現場氣氛,接著又演唱了《Pretty Savage》、《Whistle》、《Don't Know What To Do》、《Lovesick Girl》、《Kill This Love》等熱門歌曲。 除了團隊表演之外,還有成員們的SOLO舞台,Jennie帶來了新曲讓歌迷們嘗鮮,尚未有單曲發行的JISOO也翻唱了Camila Cabello的《Liar》,總之兩天的演唱會場場氣氛火爆,全場興奮。



BLACKPINK的演唱會不僅吸引了歌迷的到來,觀眾席上還捕捉到一大票明星藝人,LISA的好友(G)-idle Minnie、TWICE志效和MINA就被拍到前來觀看演唱會。JISOO的同齡閨蜜宇宙少女苞娜、Rosé的死黨Girl's Day惠利等愛豆都在其中。WINNER的李昇勛則帶著粉色的應援棒前來,還與成員們開心合影,留下認證照。



成員們的好人緣也「蔓延」到了演員圈,和JISOO搭檔拍攝過電視劇《雪滴花》的丁海寅現身,《雪滴花》CP合體再會大放售後福利! 另一位重磅出席的明星就是朴寶劍,網友們猜測他與LISA同為CELINE代言人,這才結識了BLACKPINK。為了給BLACKPINK助陣,朴寶劍精心做了打扮,穿上了黑色外套和粉絲帽衫,將BLACK+PINK的LOOK進行到底。



