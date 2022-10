BLACKPINK演唱会来了这么多明星艺人：《雪滴花》CP再合体、朴宝剑看演唱会的造型很有品味XD

BLACKPINK的好人缘通过演唱会完美展现了出来!

10月15日-16日BLACKPINK时隔4年重新开唱,在奥林匹克公园KSPO DOME举行了「BLACKPINK WORLD TOUR ‘BORN PINK’SEOUL」演唱会。 成员们以经典歌曲《How You Like That》开场,炒热现场气氛,接著又演唱了《Pretty Savage》、《Whistle》、《Don't Know What To Do》、《Lovesick Girl》、《Kill This Love》等热门歌曲。 除了团队表演之外,还有成员们的SOLO舞台,Jennie带来了新曲让歌迷们尝鲜,尚未有单曲发行的JISOO也翻唱了Camila Cabello的《Liar》,总之两天的演唱会场场气氛火爆,全场兴奋。



BLACKPINK的演唱会不仅吸引了歌迷的到来,观众席上还捕捉到一大票明星艺人,LISA的好友(G)-idle Minnie、TWICE志效和MINA就被拍到前来观看演唱会。JISOO的同龄闺蜜宇宙少女苞娜、Rosé的死党Girl's Day惠利等爱豆都在其中。WINNER的李升勋跟姜升润都带著粉色的应援棒前来,还与成员们开心合影,留下认证照。



成员们的好人缘也「蔓延」到了演员圈,和JISOO搭档拍摄过电视剧《雪滴花》的丁海寅、金惠奫及其他剧组人员现身,令《雪滴花》CP合体再会大放售后福利! 另一位重磅出席的明星就是朴宝剑,网友们猜测他与LISA同为CELINE代言人,这才结识了BLACKPINK。为了给BLACKPINK助阵,朴宝剑精心做了打扮,穿上了黑色外套和粉丝帽衫,将BLACK+PINK的LOOK进行到底。



