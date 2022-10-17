金聖圭單飛出道十周年粉絲見面會開跑！唱完韓國緊接著台灣登場！11月19、20兩日連續開唱

歌手金聖圭即將於11月13日在韓國舉辦單飛10周年的粉絲見面會，而在稍早已宣布門票已全數完售。在台灣的觀眾也有福了！韓國場結束後金聖圭將隨即飛往台灣，準備在11月19、20兩日開唱，作為他的海外巡迴演出第一站！

10月13日晚間在韓國開賣的金聖圭10周年紀念粉絲見面會門票，聽說僅開放一分鐘即已全數完售，見證了粉絲們有多麼想念金聖圭。而今年8月聖圭也曾傳出下巴受傷的消息，這也將是他恢復後首度公開的演出，在各方關注之下也可想而知票有多難搶。而正在準備復出的金聖圭也預告將讓這場紀念SOLO出道10周年的粉絲見面會的內容更加精采。



為了努力遵守痊癒而健康地與粉絲們見面的約定，這次金聖圭將久違的與粉絲們近距離互動，也有令人目不轉睛的華麗舞台演出，也帶來各種驚喜活動希望與粉絲們創造難忘的珍貴回憶。寵粉絲出了名的金聖圭除了11月13日的韓國場次，也立即公布了11月19與20日兩天的台灣場次「KIMSUNGKYU 10th ANNIVERSARY FANMEETING IN TAIPEI」將於TICC台北國際會議中心舉辦，詳細售票內容與相關資訊也將由主辦單位進一步公開。

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