LISA@BLACKPINK 即將於11.19來港舉行見面會 現正公佈優先購票詳情

著名饒舌歌手及舞蹈員、全球知名的K-pop女團Blackpink成員Lisa將於11月展開其首次個人巡迴粉絲見面會《LISA Fan Meetup in Asia 2024》，繼新加坡、曼谷、雅加達和高雄之後，第五站將於11月19日（星期二）登陸香港，作為Lisa首次以個人身份現身粉絲見面會，絕對是K-pop界焦點盛事，必將掀起搶飛熱潮！

近日再有新一輪公佈，《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Hong Kong》定於亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena舉行，大家最熱切關注及期待的優先購票詳情正式公佈！一向對音樂盛事十分支持的恒生銀行，讓大家不錯過任何一場精彩的香港演唱會，恒生Mastercard信用卡玩轉個獎賞帶來最新雙重驚喜 - 恒生銀行呈獻：《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Hong Kong》，持有指定恒生Mastercard信用卡的客戶可優先購票，還可以激抵價$1 +FUN Dollar換飛，讓大家有機會感受這場一票難求的音樂體驗。

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1)【玩轉個優先搶飛】恒生Mastercard信用卡優先購票1

由2024年10月25日 香港時間上午10時00分 至 香港時間下午11時59分期間，客戶憑指定恒生Mastercard信用卡可優先購買《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Hong Kong》電子門票。電子門票數量有限，先購先得，售完即止。

- 客戶須以恒生Mastercard信用卡付款方可享優先購票

- 客戶購票前必須已登記成為BOOKYAY會員

- 每張合資格信用卡於同一交易可購買最多 4張電子門票

- 座位觀眾年齡限制：只限 6 歲或以上。

2)【玩轉個一蚊驚喜快閃】恒生Mastercard信用卡$1 +FUN Dollar換飛

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