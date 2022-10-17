韓媒曝南柱赫12月入伍服役，新劇《Vigilante》11月殺青！經紀公司：計劃中

南柱赫公開了入伍計劃。

日前，南柱赫所屬經紀公司SOOP娛樂回應，南柱赫結束正在拍攝的作品之後預計將在12月入伍，「雖然國防部尚未下發準確入伍通知書，但南柱赫本人以及公司都以12月入伍為目標做著準備。」 此前韓媒《體育朝鮮》獨家報道了南柱赫將於12月以現役身份入伍的消息，表示「南柱赫將於12月入伍，他現在正在拍攝《Vigilante》，但為了入伍，計畫將在11月中旬結束拍攝。 目前他正在整理廣告和拍攝行程， 退伍後還將繼續作為演員進行演技活動。」



1994年出生的南柱赫在2013年作為模特出道，之後轉行進入影視劇圈，憑藉《學校2015》、《舉重妖精金福珠》、《耀眼》、《Start-Up》等劇在電視劇界站穩腳跟。 今年2月，南柱赫和金泰梨攜手主演的《二十五，二十一》成為爆款，也另他的人氣再攀高峰。 只是7月時，南柱赫被爆出曾參與校園暴力而掀起熱議。 事後雖有經紀公司極力澄清，且有D社通過舊同學、曾經的班主任等替他澄清，但多少還是影響到了聲譽。 原本想要憑藉《二十五，二十一》熱潮將事業往前再推一步的南柱赫也因此事變得低調起來，默默拍攝著Disney+新劇《Vigilante》中。



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