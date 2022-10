金宇彬更新IG照晒大长腿，网友疑惑：是申敏儿拍的吗？根本是女友视角！

想拍金宇彬男友照的请排队!

韩国男神金宇彬,出演的多部作品皆广获好评,一双大长腿、绝佳比例及太平洋宽肩,男人味十足,粉丝群超广!



金宇彬能俘获广大粉丝的心,除了外貌及演技外,人品也是出名的好!据传他对工作人员十分有礼、常鞠躬道谢、十分照顾新人演员外,之前还有童星妈妈表示,金宇彬对同剧的孩子很好,甚至还送礼物,让她感到十分暖心!



先前两人还分别出演戏剧《我们的蓝调时光》,有别於一般戏剧,《我们的蓝调时光》虽为小品,却饱含情感意境,播出后引起广大回响,收视口碑双双爆棚!金宇彬还现身支持同剧演员郑恩惠的画展、义气相挺!她真的很有才华,首图看起来是以和金宇彬的合照所画的呢~



之前被捕捉到跟申敏儿在巴黎街头逛街的画面后,网友都对小俩口恋情表示热烈支持,两人交往以来走过风风雨雨,却依然在彼此身边,羡煞旁人。



Kim Woo Bin and Shin Min Ah were spotted in Paris pic.twitter.com/Oh6qb9WqHq