金宇彬更新IG照晒大长腿，网友疑惑：是申敏儿拍的吗？根本是女友视角！

想拍金宇彬男友照的请排队！

韩国男神金宇彬，出演的多部作品皆广获好评，一双大长腿、绝佳比例及太平洋宽肩，男人味十足，粉丝群超广！



金宇彬能俘获广大粉丝的心，除了外貌及演技外，人品也是出名的好！据传他对工作人员十分有礼、常鞠躬道谢、十分照顾新人演员外，之前还有童星妈妈表示，金宇彬对同剧的孩子很好，甚至还送礼物，让她感到十分暖心！



先前两人还分别出演戏剧《我们的蓝调时光》，有别於一般戏剧，《我们的蓝调时光》虽为小品，却饱含情感意境，播出后引起广大回响，收视口碑双双爆棚！金宇彬还现身支持同剧演员郑恩惠的画展、义气相挺！她真的很有才华，首图看起来是以和金宇彬的合照所画的呢～



之前被捕捉到跟申敏儿在巴黎街头逛街的画面后，网友都对小俩口恋情表示热烈支持，两人交往以来走过风风雨雨，却依然在彼此身边，羡煞旁人。



Kim Woo Bin and Shin Min Ah were spotted in Paris pic.twitter.com/Oh6qb9WqHq — kdrama tweets (@iconickdramas) September 16, 2022

最近金宇彬更新IG社群近况，只见他一身黑色大衣、走在异国街头，即便如此也遮不住大长腿的模特比例！不过这些照片视角就像女友跟在男友后头帮忙拍的，也让网友超好奇问：这些照片是出自女友之手吗？不知道是不是上次被拍到同游巴黎时的旅游照呢～



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