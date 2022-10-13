MAMAMOO輝人回歸現場照衝上熱搜榜，韓網友：看起來怪怪的

MAMAMOO輝人回歸現場照衝上熱搜榜，韓網友：看起來怪怪的

明星   2022年10月13日   星期四13:33   Tracy  

（封面圖源：TV Daily、마마무 Mamamoo）

實力女團MAMAMOO重磅回歸，成員輝人衝上了熱搜，這到底是怎麼一回事？

10月11日，MAMAMOO攜帶第23張迷你專輯《MIC ON》回歸，時隔1年零1個月再次帶來新曲，令歌迷們十分激動。 為了紀念新專輯的發售，MAMAMOO特意舉辦了SHOWCASE，輝人、玟星、頌樂和華莎合體亮相，而輝人則吸引了最多的目光。
（圖源：TV Daily）

原因無他，只是因為輝人的樣子似乎和以前不太一樣了。 明明是輝人本人，但氛圍感很微妙，鼻基底有些坍塌，鼻子和嘴角都很不自然，有一種生硬感。
（圖源：TV Daily）

而9月底，MAMAMOO集體參加《認識的哥哥》錄製時的上班路上，輝人看起來臉部浮肿，笑容僵硬，看起來怪怪的。 對比這兩次的照片，似乎也不一樣。 於是不少韓國網友就猜測輝人是不是做了醫美，尚未完全恢復，導致整個臉看起來不自然。 而也有不少人維護她，稱也許只是沒有嚴格控制飲食，加上妝容改變，這才看起來不一樣。

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