「他也在追看呢～」網友發現BTS RM也是《小女子》劇迷，南志炫得知後回應：超級感動！

RM也身陷《小女子》中！

《小女子》播出後熱度超高，懸疑刺激劇情讓觀眾著迷不已，急著想知道下一集！除了劇情的鋪陳敘述引人入勝、劇中也傳達許多信念，讓人除了看劇，也跟著一起思考、感同身受，究竟金錢的重要性何在？家人之間的羈絆該如何看待？高潮迭起直至最後一集，超級精彩！



最後一集收視也開出紅盤，從開播即衝上Netflix排行榜前三，最終回收視更打破新紀錄，衝破11％收視率。



跟著大家一起沉迷其中的，還有BTS隊長RM！前幾天他在個人社群放上觀看片段，並說：真的非常非常好看...才讓大家發現，原來南俊也和我們一起變劇迷啦！而且成員JIN似乎也有一同看劇XD



[WEVERSE UPDATE]



Jin posted ss of RM's insta story about watching "Little Woman" on Weverse



: oh Namjoon

i also watched it while making profit in Maplestory pic.twitter.com/TBA51JhZoM — Hourly Jin (@hourjinnie) October 3, 2022

演員南志炫得知後，表示戲劇播出後經常接到朋友電話、這次也是朋友告知RM也是《小女子》粉絲，才知道這件事。他表示很感動、謝謝他跟粉絲的支持～



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