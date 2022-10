「他也在追看呢～」網友發現BTS RM也是《小女子》劇迷，南志炫得知後回應：超級感動！

RM也身陷《小女子》中!

《小女子》播出後熱度超高,懸疑刺激劇情讓觀眾著迷不已,急著想知道下一集!除了劇情的鋪陳敘述引人入勝、劇中也傳達許多信念,讓人除了看劇,也跟著一起思考、感同身受,究竟金錢的重要性何在?家人之間的羈絆該如何看待?高潮迭起直至最後一集,超級精彩!



最後一集收視也開出紅盤,從開播即衝上Netflix排行榜前三,最終回收視更打破新紀錄,衝破11%收視率。



跟著大家一起沉迷其中的,還有BTS隊長RM!前幾天他在個人社群放上觀看片段,並說:真的非常非常好看...才讓大家發現,原來南俊也和我們一起變劇迷啦!而且成員JIN似乎也有一同看劇XD



[WEVERSE UPDATE]



Jin posted ss of RM's insta story about watching "Little Woman" on Weverse



: oh Namjoon

i also watched it while making profit in Maplestory pic.twitter.com/TBA51JhZoM