金汎以《Ghost Doctor》獲獎！奪韓國電視劇大獎「最優秀演技獎」，感言坦承14～15年間曾想放棄

恭喜「高醫師」！金汎也算是熬過來了，感言句句金句呢！

8日舉行的韓國電視劇大獎，由金汎拿下了僅次於大賞的「男子最優秀演技獎」。



金汎今年上半年主演《Ghost Doctor》（幽靈醫生），該劇題材涵蓋醫療、靈異與喜劇，他與Rain（鄭智薰）搞笑又感動的演出頗受觀眾歡迎，最後以逼近8%高收視率完美收官。金汎在劇中不僅要飾演開朗醫師「高成卓」，還要演出不時被機車醫師「車英民」（Rain飾演）附身的模樣，角色的情境轉折與成長受人讚許。



他奪得最優秀演技賞，上台領獎、發表感言先提到了和韓國電視劇大獎的淵源：「其實收到邀請的時候，還想說好像哪裡聽過韓國電視劇大獎，所以搜尋了一下，結果發現我在14年前參加過第2屆。」事實上，金汎在《流星花園》（花樣男子）之前，早就以《伊甸園之東》小有名氣，2008年曾獲得第2屆韓國電視劇大獎網路人氣獎。

▼金汎當年於《伊甸園之東》扮演宋承憲的少年時期



也許是因為出道早爆紅也早──2006年約17歲出道，2008、2009年19歲上下便連續以《伊甸園之東》、《流星花園》取得高人氣──他接著坦言自己在2014、2015年間事業比較低潮的時候曾想放棄：「想過放棄也想過逃跑，但逃跑之後無處可去，也沒有勇氣放棄，所以有過毫無意義的走著走著的時光。」

「不過，大家再次歡迎我、安慰我沒有放棄，真的非常感謝大家。當然，現在又能開心的往前走了。就算今天一天沒有多特別、多華麗，就算是反覆日常中無聊的日子，也不一定是毫無意義的，走著走著回頭一望，每一步可能都很珍貴。」

「為所有努力走下去的所有人加油。」他以自身的例子為現在仍在努力的所有人加油，最後也不忘感謝「讓今天一天變得特別的」《Ghost Doctor》導演、邊劇、演員與工作人員們，以及支持著自己的粉絲。

▼金汎獲獎影片



▼會後金汎發文：「我會更開心更幸福的走下去的，非常感謝」



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