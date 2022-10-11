「他也在追看呢～」网友发现BTS RM也是《小女子》剧迷，南志炫得知后回应：超级感动！

「他也在追看呢～」网友发现BTS RM也是《小女子》剧迷，南志炫得知后回应：超级感动！

明星   2022年10月11日   星期二17:00   Lorrie  

（封面图源：TVdaily、Twitter@NetflixKR）

RM也身陷《小女子》中！

《小女子》播出后热度超高，悬疑刺激剧情让观众著迷不已，急著想知道下一集！除了剧情的铺陈叙述引人入胜、剧中也传达许多信念，让人除了看剧，也跟著一起思考、感同身受，究竟金钱的重要性何在？家人之间的羁绊该如何看待？高潮迭起直至最后一集，超级精彩！

最后一集收视也开出红盘，从开播即冲上Netflix排行榜前三，最终回收视更打破新纪录，冲破11％收视率。

跟著大家一起沉迷其中的，还有BTS队长RM！前几天他在个人社群放上观看片段，并说：真的非常非常好看...才让大家发现，原来南俊也和我们一起变剧迷啦！而且成员JIN似乎也有一同看剧XD

演员南志炫得知后，表示戏剧播出后经常接到朋友电话、这次也是朋友告知RM也是《小女子》粉丝，才知道这件事。他表示很感动、谢谢他跟粉丝的支持～

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