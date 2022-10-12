SJ始源戴口罩照樣亂用臉：東海機上自拍、始源默默浮誇搶鏡XD和圭賢合照超爆笑！

仗著自己帥就可以這樣嘛！

Super Junior成員始源從出道帥到現在，貴為團體門面擔當，卻常常被捕捉浮誇表情，讓粉絲啼笑皆非，不過大概也是因為戲劇化的表情，讓他在戲劇中表現不俗！在《她很漂亮》中，飾演一位富二代雜誌編輯，在裡面造型邋遢、舉止搞笑，有別以往西裝筆挺的帥氣模樣，反差萌感深植人心！始源的表情還被做成集錦，讓觀眾笑到不行！



先前始源加入綜藝節目《我家的熊孩子》，開場在馬場奔馳，帥氣模樣就像白馬王子一樣！但後來的節目始源就露出本性，一跟人聊天就開始亂用臉了～一聽到小小年紀的姪女談到戀愛話題，更控制不住臉部肌肉XD不過也顯現和姪女的感情超好，互動好可愛呀～



近日SJ飛往馬來西亞，成員東海曬出在飛機上的自拍，畫面中還有其他團員，但大家都很稀鬆平常，可是始源瞪大眼的樣子馬上映入眼簾，為什麼戴著口罩還是可以知道始源有多吃驚XD



I believe i can fly pic.twitter.com/Sb8uWsyekH — Super Junior 이동해 (@donghae861015) October 9, 2022

跟成員圭賢的合照也是超搞笑！



看看帥照這落差確定同個人嗎？

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