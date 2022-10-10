BLACKPINK JISOO那些可可愛愛奇奇怪怪的腦洞！喜歡數字「4」和「樹木」的原因超搞笑

BLACKPINK成員JISOO與眾不同的思維方式，竟然有些可愛耶！

大家知道JISOO最喜歡的數字是幾嗎？ 是「4」，雖然大部份人將「4」視作「死」的諧音而厭惡，但JISOO卻偏偏最愛這個數字，不過聽完她的理由之後，大家立刻點頭認同了。 JISOO解釋說：「小時候就覺得大家都很非常討厭4，所以覺得4很可憐（所以最喜歡）。 」



除此之外，JISOO還有一些奇奇怪怪的想法。 大家喜歡櫻花，而她則因為是大樹辛辛苦苦孕育出了爛漫美麗的花朵，卻被人們忽略掉，覺得大樹實在太可憐了，所以比起櫻花，她更愛樹木。 從她的回答中，可以感受到JISOO是個心思細膩、懂得照顧他人的善良性格。



看到隊友Jennie的中間名為「rubyjane」，JISOO頓時覺得也要給自己起個中間名，於是就有了愛稱「Turtle Rabbit」，確定不是想到了《龜兔賽跑》才起的這個名字嗎？ 哈哈哈哈哈...... LineFriends甚至推出了名為「CHICHI」的新角色，就是以JISOO的愛稱「Turtle Rabbit Kim」為主題的兔子形象，以遮掩一隻眼睛的耳朵、黑色蝴蝶結里的胡蘿蔔、心型粉色腮紅等展現出可愛魅力的特徵。



The bunny ears from Chichi's poster at the back coincidentally perfectly on top of Jisoo’s head I think since Jisoo using Turtle Rabbit Kim in this collab job as a concept, I accepted it wholeheartedly.



블랙핑크 지수 #JISOO #BLACKPINK pic.twitter.com/vxF9rIriTQ — Jisoo's expressive eyes enthusiast (@SunshineJisoo2) May 9, 2021

JISOO這類可愛又奇怪的思維方式還有很多，歡迎大家補充，一起來探索JISOO的無窮魅力吧。

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