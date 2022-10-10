朴恩斌自認是「有毅力的人」！提到媽媽淚眼汪汪：「多虧妳，我才能成為這樣的演員、這樣的女兒」

從《劉QUIZ》採訪中可以感受到，朴恩斌不愧是「演藝圈模範生」，想法也都非常積極、正面呢！

tvN招牌綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》由劉在錫與曹世鎬共同主持，7月中旬宣布「放暑假」，進入三個月的停播並重新整頓。終於，《劉QUIZ》於本月（10月）5日回歸，並找來主演《非常律師禹英禑》創事業巔峰的朴恩斌，擔任其中一位嘉賓！

《非常律師禹英禑》播出當時正好與《劉QUIZ》打對臺，這次她以嘉賓的身分出演節目，感覺特別有趣。朴恩斌分享自己在拍攝電視劇時，一週大概要背誦6、7張A4紙的臺詞，讓MC們張大嘴巴、說不出話來。朴恩斌覺得，這是身為演員最能提升能量的時刻，完成後也蠻有成就感的。她還想告訴以前的自己：「妳走的路是正確的，所以不要回頭，向前走就對了。」

童星出身的朴恩斌，從5歲開始演戲生涯，並且一直堅持到現在。而她兼顧工作和課業，常常是下了戲又趕著去學校上課，還很勤勞地作筆記。朴恩斌表示：「我考試的時候，不喜歡有我不知道的題目！」（笑）她自認是「有毅力的人」，口頭禪是：「即使如此又怎樣，還是得做到啊！」

朴恩斌給「英禑」錄製一段影片信：「從認識妳的那刻到現在，以及未來，我都會在心裡深深地愛著妳，希望妳能永遠幸福…（哽咽）」，感受到她的真心。而她也提到自己的母親：「名為『媽媽』的開關，真的很致命…媽媽，多虧妳，我才能成為這樣的演員、這樣的女兒，妳真的辛苦了。為了我，妳現在也還在受苦，以後似乎也無可避免地繼續辛苦。未來也和我如同現在一樣，作為我最好的朋友，也是我最棒的人生導師，一起健健康康地長久生活下去。媽媽，我愛妳～（流淚）」

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