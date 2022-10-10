相似程度過高？泰國網紅被質疑刻意模仿BLACKPINK Rosé，引起網友熱議：不是刻意學的嗎？還誤以為是本人

從網友轉貼後討論熱度未減！

BLACKPINK風潮已經襲向全球！女孩們的氣勢、魅力及美貌無一不讓各界沉迷，也是許多人追捧的對象。但最近卻有網紅因為模仿的行為，被批評學得太過火而引起爭議！



不只有亮麗的外貌，Rosé的歌唱實力、舞台魅力皆不再話下，先前發行的solo單曲《On the ground》mv一公開，馬上破4000萬觀看數、創下世界紀錄、奪下多個排行榜冠軍！獨特風格也被多個時尚品牌相中，更成為YSL Beauty品牌大使，為高級品牌塑造帥甜女孩味。



近日一位泰國網紅因外貌過於相似Rosé而引起熱議，從她的個人界面看來，衣著、髮型到神韻，都讓網友直呼：很難不聯想到Rosé！大家更特別提到她的金髮和頭髮分線，都讓人以為是沒化妝的Rosé，甚至連手勢都很像。因為這明顯的模仿行為，讓網友議論紛紛。



얘들아 로제공이도 나타났다 pic.twitter.com/xriJ2PNzhd — 복슝아 수인 봉봉이 (@nereren29) September 18, 2022

網友轉貼後，這個消息也持續發酵至今，部分人認為模仿得太刻意，引起了反感。大家對比兩人後覺得像嗎？



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