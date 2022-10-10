BLACKPINK JISOO那些可可爱爱奇奇怪怪的脑洞！喜欢数字「4」和「树木」的原因超搞笑

BLACKPINK成员JISOO与众不同的思维方式，竟然有些可爱耶！

大家知道JISOO最喜欢的数字是几吗？ 是「4」，虽然大部份人将「4」视作「死」的谐音而厌恶，但JISOO却偏偏最爱这个数字，不过听完她的理由之后，大家立刻点头认同了。 JISOO解释说：「小时候就觉得大家都很非常讨厌4，所以觉得4很可怜（所以最喜欢）。 」



除此之外，JISOO还有一些奇奇怪怪的想法。 大家喜欢樱花，而她则因为是大树辛辛苦苦孕育出了烂漫美丽的花朵，却被人们忽略掉，觉得大树实在太可怜了，所以比起樱花，她更爱树木。 从她的回答中，可以感受到JISOO是个心思细腻、懂得照顾他人的善良性格。



看到队友Jennie的中间名为「rubyjane」，JISOO顿时觉得也要给自己起个中间名，於是就有了爱称「Turtle Rabbit」，确定不是想到了《龟兔赛跑》才起的这个名字吗？ 哈哈哈哈哈...... LineFriends甚至推出了名为「CHICHI」的新角色，就是以JISOO的爱称「Turtle Rabbit Kim」为主题的兔子形象，以遮掩一只眼睛的耳朵、黑色蝴蝶结里的胡萝卜、心型粉色腮红等展现出可爱魅力的特徵。



The bunny ears from Chichi's poster at the back coincidentally perfectly on top of Jisoo’s head I think since Jisoo using Turtle Rabbit Kim in this collab job as a concept, I accepted it wholeheartedly.



블랙핑크 지수 #JISOO #BLACKPINK pic.twitter.com/vxF9rIriTQ — Jisoo's expressive eyes enthusiast (@SunshineJisoo2) May 9, 2021

JISOO这类可爱又奇怪的思维方式还有很多，欢迎大家补充，一起来探索JISOO的无穷魅力吧。

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