都去了麵包聖地，竟然只買這些！NCT127挑錯品種，被粉絲瘋狂「吐槽」XD

SM娛樂旗下知名男團的某些行為另粉絲歎息。

這到底是怎麼一回事呢? 被粉絲們「Diss」的主人公其實就是最近剛剛發行新曲《2 Baddies》,重磅回歸的人氣男團NCT127。 為了慶祝回歸,成員們輾轉釜山、光州、大邱等地舉辦粉絲簽售會,閒暇時候就打卡當地網紅場所。



前兩日NCT127通過官方Twitter發佈了近況照,這次他們去了大田最負盛名的網紅麵包店-聖心堂。 照片裡道英、廷祐、Mark拿著麵包露出開心笑容。 然而這組照片卻被粉絲們吐槽了,全都在「Diss」:「都去了聖心堂,居然買的是麻花麵包和摩卡圓餅。」 對成員們所購買的麵包表示出了不滿。 粉絲表示雖然聖心堂所有麵包都很美味可口,但最出名、最具代表性的則是「寶文山手撕麵包」、「墨魚汁麵包」、「雞蛋法棍」,道英幾人竟然「忽略」了招牌而挑選了不怎麼出名的其他口味,作為吃貨真心不能忍(笑)!



甚至還有眼尖的粉絲通過照片的背景推測出NCT127所去的聖心堂是所有聖心堂連鎖店裡規模最小的一家店。 NCT127全員以「食量小」著稱,前陣子團隊官方YouTube中公開的一則名為「Let's Fill Up Our MemoriesᅵFill It Up꼉EP. 1」的影片里,一群男生竟然連2盤辣炒雞排都沒吃完,還剩下許多,而引爆粉絲熱議。 之前他們也因為7名男生吃5包拌面都覺得量太大引發過類似的討論。 另外,防彈少年團隊長RM去年在某次直播里曾經表示過一包拌面分量很少,希望三養食品能夠加量1.5倍,也從側面證明瞭NCT成員們飯量小(笑)。



