都去了面包圣地，竟然只买这些！NCT127挑错品种，被粉丝疯狂「吐槽」XD

SM娱乐旗下知名男团的某些行为另粉丝叹息。

这到底是怎么一回事呢? 被粉丝们「Diss」的主人公其实就是最近刚刚发行新曲《2 Baddies》,重磅回归的人气男团NCT127。 为了庆祝回归,成员们辗转釜山、光州、大邱等地举办粉丝签售会,闲暇时候就打卡当地网红场所。



前两日NCT127通过官方Twitter发布了近况照,这次他们去了大田最负盛名的网红面包店-圣心堂。 照片里道英、廷佑、Mark拿著面包露出开心笑容。 然而这组照片却被粉丝们吐槽了,全都在「Diss」:「都去了圣心堂,居然买的是麻花面包和摩卡圆饼。」 对成员们所购买的面包表示出了不满。 粉丝表示虽然圣心堂所有面包都很美味可口,但最出名、最具代表性的则是「宝文山手撕面包」、「墨鱼汁面包」、「鸡蛋法棍」,道英几人竟然「忽略」了招牌而挑选了不怎么出名的其他口味,作为吃货真心不能忍(笑)!



甚至还有眼尖的粉丝通过照片的背景推测出NCT127所去的圣心堂是所有圣心堂连锁店里规模最小的一家店。 NCT127全员以「食量小」著称,前阵子团队官方YouTube中公开的一则名为「Let's Fill Up Our MemoriesᅵFill It Up꼉EP. 1」的影片里,一群男生竟然连2盘辣炒鸡排都没吃完,还剩下许多,而引爆粉丝热议。 之前他们也因为7名男生吃5包拌面都觉得量太大引发过类似的讨论。 另外,防弹少年团队长RM去年在某次直播里曾经表示过一包拌面分量很少,希望三养食品能够加量1.5倍,也从侧面证明了NCT成员们饭量小(笑)。



