[分集劇情]《黑話律師》潤娥竟以此方式告白病情！李鍾碩對抗金柱憲卻節節敗退！成為真正的Big Mouse以暴制暴（EP16完）

[有雷]《黑話律師》終於以自身最高收視13.7％畫下句點，潤娥用盡生命揭開真相，但黑暗勢力卻難以摧毀，李鍾碩揭弊卻仍然敗選，就連法庭審判也沒能讓崔道河被繩之以法，潤娥含恨離世。李鍾碩決定以自己的方式還治其人之身，隨著崔道河的死亡，Big Mouse也才得以實現更多社會正義。

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《黑話律師》薇瑚（潤娥飾）與傑利（郭東延飾）來到疑似外洩有毒物質的養殖場，原來這裡是專門讓NF化學排放廢水之處，根本並非養殖魚類之用。薇瑚與傑利拍下了影片當作證據，並且打算在電視直播辯論會上播放，助昌浩（李鍾碩飾）一臂之力。薇瑚並非以候選人太太而是以「NF化學受害者」的身份站在鏡頭前，訴說自己的病情並揭開此事件，堅定的笑容帶著無奈的淚水，令昌浩與岳父看了心碎不已。



即使在電視上揭發NF化學的不法事件，崔道河（金柱憲飾）也願接受公開庭審，他的支持度依舊沒有下降太多，在選舉當日竟以少於一萬票的差距勝過了朴昌浩，順利當選市長連任。雖然朴昌浩團隊陷入低迷情緒，但卻在此時收到了玄朱希（玉子妍飾）寄來的冒名手機，她表示這是崔道河使用的，應該可作為庭審的證據，提供給朴昌浩團隊。原來朱希已發覺崔道河有異。



終於來到法庭的庭審，大家卻沒看到應該出席作證的朱希，崔道河仍然僥倖逃過一劫，讓庭審結果為證據不足而不起訴，昌浩再度吃了敗仗，而此時薇瑚的病情也急轉直下，依照她的心願，在自己的最後一刻希望昌浩能夠緊握她的手，讓她就這樣沉沉睡去。昌浩也就這樣送走了最愛的薇瑚。



也許是痛失愛妻的心情，讓昌浩不得不以法律之外的手段對付崔道河。他在熱愛深度潛水的崔道河常去的泳池，注滿了NF化學所排出的廢水，長期以來多少人因為NF化學的有毒物質而死於癌症，崔道河也該以同樣的方式嘗到苦果，於是他也吐血身亡。昌浩依照薇瑚告訴他的，要當一個好的Big Mouse，破獲了崔道河所藏的金條，也揭開了所有論文相關的秘密，相關人等也都了懲罰，Big Mouse更時常捐款幫助弱勢團體，成為真正的善心人士。



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