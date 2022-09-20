[討論]《黑話律師》還有太多未解的線索竟然直接跑馬燈式結局！潤娥病名也遭批錯誤、症狀不符

MBC結局創下高收視率的《黑話律師》，在播出最終回後卻受到許多網友觀眾們的無情批評。有人覺得留下開放性線索很可能是為第二季而鋪路，但其實製作組也表達「原本就未考量以季度製作」。另外就連女主角潤娥被診斷的病名也遭批無醫學知識。

地上波的電視劇製作與現行許多OTT平台的方式不同，大部分並不會以季度為考量來製作，因此就會很有壓力需要在最後一集當中交代完所有的事情，消彌所有矛盾，惡人全受到懲罰，因此很多角色的塑造時常毀於最終回。《黑話律師》似乎就是如此，並未以季度製作，所以必須在最終回給大家一個「結局」，導致招來許多觀眾們的無情批評。



首先安排女主角潤娥領便當這件事情，就已經無法引發觀眾們的共鳴了，與大家的期待更是相差許多，且最終回李鍾碩的確也奪走了金柱憲的性命，但這樣的行為與動機，與本劇前半在獄中那個機智的朴昌浩相較起來，似乎有些不太合理，劇中有許多伏筆根本沒有解答，甚至最後幾分鐘利用黑白色調跑馬燈的方式，匆匆帶過一些需要證明正義被伸張的劇情，讓觀眾們感到非常可惜。



未解的線索如下：

1. 相當有存在感的玉子妍，一直以來相信丈夫卻發現遭到背叛，她是在多絕望之下才提供了手機作為證據？

2. 一開始給人惡角印象的楊慶元，最後因為與李鍾碩聯手於是得到擔任代表的美好結局？

3. Big Mouse現身登場後卻直接被炸死，沒有任何令人印象深刻的事件證明他真正是Big Mouse。

4. 姜會長斷絕關係的兒子與孫子，可能左右遺囑的分配，最後卻完全沒登場？只為了講出找人頂替冤獄？

5. 殺害張慧珍的家暴前夫完全沒有受到額外懲罰，她的死亡也石沉大海。

6. 郭東延如何找到被市長隱藏的1000億資金，也完全未提及。

7. 李鍾碩的願望就是「回到平靜的生活」結果人生全走樣，連老婆都沒了。



另外更有觀眾們在留言處抱怨作家，除了結尾無力以外，連醫學知識都不足，雖然潤娥被宣判的是「急性淋巴癌末期」，雖然也是血癌的一種，但劇中她所出現的症狀卻是白血病的症狀，也有許多人對於這個疾病的名稱提出質疑，表示疾病名稱完全錯誤。



在崩壞的結局中，男女主角李鍾碩與潤娥的演技依舊受到讚賞。李鍾碩在《黑話律師》中有冷靜處事的技巧，也有溫暖浪漫的部分，當然展現憤怒以及悲傷也都演出得相當出色，讓大家看出他的演技更加純熟，也認為除了李鍾碩難以想像由別人來演出這個角色。



潤娥近來有許多戲劇作品與大家見面，透過電影《機密同盟》《極限逃生》《機密同盟2》等也逐漸感受到她的進步，《黑話律師》中她更是完美消化了許多獨自悲傷的戲碼，或在老公面前笑中帶淚的樣子，讓大家知道她並非只是外型美麗的演員而已。



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