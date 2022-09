朴寶劍疑似換教會擺脫多年「異端爭議」，韓網狂喜：「終於可以放心喜歡他」

朴寶劍曾因公開宣傳異端宗教團體的活動而引起爭議,近日有網友拍到他出席其他教會,猜測是終於離開了那個造成爭議的源頭。

韓網友透露稱,朴寶劍上週日參加了西冰庫大地教會的早7點禮拜儀式:「似乎是趁休假過來的,好神奇。 總之歡迎寶劍來我們教會,既然如此就登記一下、長長久久地走下去吧。」

此外8月也有人目睹朴寶劍出現在江南區某教會,並強調不是似而非宗教那種,猜測他已經和之前的爭議教會分道揚鑣。 加上朴寶劍最近和歌手Sean時常一同活動,例如一起慢跑和做志工,而Sean也是基督徒,因此有人猜測朴寶劍或許是轉到了Sean所在的教會。



朴寶劍從小就去首爾木洞的「耶穌中心教會」做禮拜,2017年曾通過官方SNS賬號發佈該教會的集會活動時間及地點,一度引起爭議。



「耶穌中心教會」早在1991年就被大韓耶穌教長老會列為「異端」,牧師本人則早在1987年遭到教團除名。 其最受詬病的一點是「奇跡治療」,創辦者Lee Cho Seok牧師聲稱自己受到上帝派遣,曾在教徒集會中進行「驅魔」,當場讓啞巴開口、聾人復聰。

雖然朴寶劍表示自己只是平凡的信徒、信奉平凡的教會、「如果是異端的話早就離開了」,但韓國民眾大多難以讚同,遺憾地表示宗教信仰是朴寶劍零負評人生中的唯一瑕疵。



如今朴寶劍似乎終於脫離「耶穌中心教會」,也讓韓國網友終於鬆了一口氣:「終於脫離似而非宗教」、「太棒啦」、「唯一的缺點消失了」、「一直相信朴寶劍能做出正確選擇」、「現在可以徹底放心地喜歡他啦」。



