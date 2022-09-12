在韓上映5日連續冠軍！《機密同盟2》在台上映首週票房已破600萬！潤娥：「期待第三集的鐵零示愛〜」

動作喜劇娛樂電影《機密同盟2》精采程度更甚第一集，果然票房也開出紅盤，在韓國自9月7日上映以來連續五日蟬聯冠軍，票房也已經突破累積觀影人次300萬人，已達本作品的損益平衡點，也超越《機密同盟》第一集上映時的首周票房115萬觀影人次，甚至超出一倍之多！

在9月7日韓國上映的《機密同盟2》票房亮眼，首週票房突破300萬人次的成績，除了是第一集的兩倍多外，也超越了之前暑假上映的大片《捍衛戰士2》以及《韓山島海戰》的首週票房，觀眾好評不斷也給予相當高的評分，台灣觀眾亦是如此，上映以來票房已衝破600萬元台幣。《機密同盟2》從第一集的南北韓合作，升級為加入美國FBI的三方合作，加入另一大帥哥丹尼爾海尼，與柳海真及玄彬三人的對話更加有趣，令觀眾笑聲不斷。而在近身打鬥、槍戰以及市區飛車追逐的戲碼，也讓觀眾們給予高度讚賞。



《機密同盟》其實是潤娥首度挑戰大螢幕的作品，時隔五年再度以續集向大家問候，令她相當榮幸。尤其本次潤娥戲份增加不少，觀眾們對於她的演技也大大稱讚她有所進步。潤娥則是表示，以敏英的個性來演出其實對她來說並不難，劇中的敏英看似見一個愛一個，但她看到帥哥的表現其實是非常理所當然的啊！因此潤娥覺得並不算太難詮釋。也表示能夠與原班人馬再度飾演一家人，覺得相當有意義。



雖然潤娥在劇中的角色在搜查上只佔了一小部分，但對於整部作品來說卻是不可缺少的重要人物。觀眾們相當關注敏英與鐵零的感情線是否能夠發展，而新登場的傑克卻也不停放電，讓鐵零嫉妒心爆發，也展現出更多情感更加人性化，讓觀眾們看起來更有魅力。對於已是人夫的玄彬，潤娥笑說片中不是演出夫妻所以沒有負擔，而且是敏英一人一直愛著鐵零。觀眾們也紛紛敲碗第三集，潤娥自然也很開心，還說如果有第三集的話當然希望繼續演出，而且她也希望鐵零與敏英的關係能夠有所發展，有更進一步的改變！





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