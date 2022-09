朴宝剑疑似换教会摆脱多年「异端争议」，韩网狂喜：「终於可以放心喜欢他」

朴宝剑曾因公开宣传异端宗教团体的活动而引起争议,近日有网友拍到他出席其他教会,猜测是终於离开了那个造成争议的源头。

韩网友透露称,朴宝剑上周日参加了西冰库大地教会的早7点礼拜仪式:「似乎是趁休假过来的,好神奇。 总之欢迎宝剑来我们教会,既然如此就登记一下、长长久久地走下去吧。」

此外8月也有人目睹朴宝剑出现在江南区某教会,并强调不是似而非宗教那种,猜测他已经和之前的争议教会分道扬镳。 加上朴宝剑最近和歌手Sean时常一同活动,例如一起慢跑和做志工,而Sean也是基督徒,因此有人猜测朴宝剑或许是转到了Sean所在的教会。



朴宝剑从小就去首尔木洞的「耶稣中心教会」做礼拜,2017年曾通过官方SNS账号发布该教会的集会活动时间及地点,一度引起争议。



「耶稣中心教会」早在1991年就被大韩耶稣教长老会列为「异端」,牧师本人则早在1987年遭到教团除名。 其最受诟病的一点是「奇迹治疗」,创办者Lee Cho Seok牧师声称自己受到上帝派遣,曾在教徒集会中进行「驱魔」,当场让哑巴开口、聋人复聪。

虽然朴宝剑表示自己只是平凡的信徒、信奉平凡的教会、「如果是异端的话早就离开了」,但韩国民众大多难以赞同,遗憾地表示宗教信仰是朴宝剑零负评人生中的唯一瑕疵。



如今朴宝剑似乎终於脱离「耶稣中心教会」,也让韩国网友终於松了一口气:「终於脱离似而非宗教」、「太棒啦」、「唯一的缺点消失了」、「一直相信朴宝剑能做出正确选择」、「现在可以彻底放心地喜欢他啦」。



THANK YOU SO MUCH! #ACEBED #에이스침대 와 다시 함께하게 되어 기쁩니다:)



모두 좋은 잠 쌓으시길pic.twitter.com/2T1OMCuOPd