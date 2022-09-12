[分集劇情]《黑話律師》最令人意外的角色是他〜李鐘碩受Big Mouse欽點完成其復仇計畫！（EP13）

[有雷]集集精彩的《黑話律師》即將步入大結局，令人猜測許久的Big Mouse與其成員也一一浮出檯面。雖然出獄後想擺脫一切回歸正常生活，李鍾碩的能力卻大受Big Mouse認可而委以重任，他願意繼續深入調查揭開NR特權集團的真相嗎？

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《黑話律師》回歸律師本業，打算幫Big Mouse本尊魯朴房長辯護的朴昌浩（李鍾碩飾），才走下樓卻發生大爆炸，房長也因此喪生。錯愕之餘朴昌浩夜間再度回到事故現場尋找線索，卻巧遇好久不見的傑利（郭東延飾）。傑利仍然對朴昌浩畢恭畢敬，並表示會確保朴昌浩的家人安全，說自己剛加入組織，並非老大口中那位要求「必須讓朴昌浩活著」的人。



昌浩來到Big Mouse的告別式，現場卻播放了房長預先錄好的遺言影片，表示組織需要一個新的領導方式，他肯定朴昌浩的能力在他之上，希望組織日後能夠追隨朴昌浩。正當朴昌浩驚訝的同時，錄下這段影片的人走入會場，竟是在昌浩入獄期間，在岳父與薇瑚（潤娥飾）身邊一直幫忙的好友律師順泰，原來他是組織中的第二大巨頭，第三大勢力則是前典獄長朴允甲，無法認同老大想傳位給朴昌浩。



昌浩思考許久，也與薇瑚討論後，終於決定成為Big Mouse領導人，但必須有所作為讓組織所有人都服氣。薇瑚則是堅持繼續調查論文與徐才龍死亡的始末，發現NR特權階層最值得懷疑的就是第一代的姜會長，他所營運的NK化學應是最值得懷疑的，讓九川市的癌症罹患率比其他地區高出20倍之多。薇瑚推測九川醫院中的秘密研究所應該也與其相關，不過在薇瑚蒐證之前，玄院長（玉子妍飾）已自行拆除了秘密研究所。



朴昌浩為了能接近NK化學姜會長老人家而大動作召開記者會，宣布自己即將參選九川市長，原本的市長崔道河（金柱憲飾）則是已表態想要參選國會議員。朴昌浩聯合了在老人家面前正處於下風的孔之勳（楊慶元飾），透過孔之勳的引薦而與姜會長見面，爭取其支持朴昌浩成為下一屆九川市長。



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