《魷魚遊戲2》這次是「學校運動會」？李政宰 VS 李炳憲展開激烈對決，還預告「遊戲還沒結束」

紅遍全球的 Netflix 原創韓劇《魷魚遊戲》將在12月26日公開第二季，近日也陸續公開海報、宣傳影片等。

《魷魚遊戲2》海報中，彩虹大圓圈的地面上到處都有殘酷的血跡，一名參賽者流血被穿著桃紅色衣服的工作人員帶走，吸引大家的視線。小時候充滿童心的遊戲成爲生死遊戲「魷魚遊戲」的世界，究竟第二季會有什麼樣的回憶遊戲登場呢？



今日（20）Netflix 公開《魷魚遊戲2》的宣傳預告片，影片中響起通知聲，成奇勳（李政宰 飾）從睡夢中驚醒後，馬上進入警戒狀態，手持著槍靠近門，面對著門後的遊戲負責人（李炳憲 飾）。接著輕快的音樂想起，在「魷魚遊戲」的世界中各自發揮作用的桃紅色衣服的工作人員登場。巨大的小豬存錢筒裝滿錢後，宣佈遊戲正式開始。而這次的預告讓人聯想起學校的運動場，將在寫有「充滿力量、堅強」口號的建築物前的運動場展開遊戲...



而《魷魚遊戲2》除了原班人馬李政宰、魏嘏雋（魏河俊）、孔劉、李炳憲外，還加入新演員陣容，包含：任時完、姜河那、朴成勳、梁東根、朴珪瑛、曺柔理、姜愛心、李大衛、李陣郁、崔勝鉉（T.O.P）、盧載源、元志安等人，華麗的陣容也讓許多觀眾都相當期待！



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