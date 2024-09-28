《魷魚遊戲2》充滿童真回憶的遊戲變生死相搏，網友猜遊戲類型：扔手絹、滾鐵環、老鷹捉小雞

《魷魚遊戲2》第二季的特別預告海報和預告片已經公開，「遊戲尚未結束」這句話暗示了第二季新的劇情展開，激發了觀眾的好奇心。

日前Netflix方面公開了原創系列《魷魚遊戲2》的特別預告海報和特別預告片，這一季講述了發誓復讎並重返遊戲的奇勳（李政宰 飾）與迎接他的Frontman（李炳憲 飾）之間的激烈對決，以及重新開始的真正遊戲的故事。

《魷魚遊戲2》第二季特別預告海報中，五彩斑斕的地面上布滿了殘酷的血跡，一名參賽者流著血被粉紅守衛拖走的強烈畫面吸引了觀眾的目光。 曾經充滿童真回憶的遊戲變成了生死相搏的殘酷遊戲，第二季中究竟會出現什麼兒時的遊戲，引發了觀眾的期待。



而特別預告片以提示音響起、滿懷憤怒的眼神從夢中醒來的奇勳開始，他保持警惕，持槍走向門口，當門打開的瞬間與門后的Frontman對峙，氣氛瞬間反轉，進一步增強了觀眾的沉浸感。 接著歡快的音樂響起，粉紅守衛們在「魷魚遊戲」的世界中各自履行著自己的角色。



看完預告後，網友們紛紛評論：「看起來像是滾鐵環或老鷹捉小雞、扔手絹的遊戲」、「希望是扔手絹，這遊戲才是最刺激的」、「光是想像就想回家了」等等。



2021 동거동락 꼬리잡기 게임

조끼 찢어가며 열심히 도망가는 #김혜윤 cut ♡ pic.twitter.com/k5VAuyBSzV — 사과 (@hylovxx) February 14, 2021

아니 또리비니 서로 촌놈촌놈 거리는거 뭐임ㅋㅋㅋㅋ

원빈이 굴렁쇠안해봣다니까 이소히 “제일 촌놈이”ㅋㅋㅋㅋㅋ

소희 잘 굴리니까 원빈이가 역시 촌놈~ 이러고

이소히 조용해라이 박원비니<< 듣고 턱빠짐 pic.twitter.com/tziEjuRM3r — 해리 (@haeriddo) July 18, 2024

此外，《魷魚遊戲2》將於12月26日公開，除了原班人馬李政宰、魏嘏雋（魏河俊）、孔劉、李炳憲外，還加入包括任時完、姜河那、朴成勳、梁東根、朴珪瑛、曺柔理、姜愛心、李大衛、李陣郁、崔勝鉉（T.O.P）、盧載源、元志安等全新陣容。



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