《魷魚遊戲2》充滿童真回憶的遊戲變生死相搏，網友猜遊戲類型：扔手絹、滾鐵環、老鷹捉小雞
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《魷魚遊戲2》充滿童真回憶的遊戲變生死相搏，網友猜遊戲類型：扔手絹、滾鐵環、老鷹捉小雞

韓劇   2024年9月28日   星期六10:05   Tracy  

（封面圖源：IG@netflixtw、YouTube@Netflix Taiwan截圖）

《魷魚遊戲2》第二季的特別預告海報和預告片已經公開，「遊戲尚未結束」這句話暗示了第二季新的劇情展開，激發了觀眾的好奇心。

日前Netflix方面公開了原創系列《魷魚遊戲2》的特別預告海報和特別預告片，這一季講述了發誓復讎並重返遊戲的奇勳（李政宰 飾）與迎接他的Frontman（李炳憲 飾）之間的激烈對決，以及重新開始的真正遊戲的故事。

《魷魚遊戲2》第二季特別預告海報中，五彩斑斕的地面上布滿了殘酷的血跡，一名參賽者流著血被粉紅守衛拖走的強烈畫面吸引了觀眾的目光。 曾經充滿童真回憶的遊戲變成了生死相搏的殘酷遊戲，第二季中究竟會出現什麼兒時的遊戲，引發了觀眾的期待。
（圖源：IG@netflixtw）

而特別預告片以提示音響起、滿懷憤怒的眼神從夢中醒來的奇勳開始，他保持警惕，持槍走向門口，當門打開的瞬間與門后的Frontman對峙，氣氛瞬間反轉，進一步增強了觀眾的沉浸感。 接著歡快的音樂響起，粉紅守衛們在「魷魚遊戲」的世界中各自履行著自己的角色。

看完預告後，網友們紛紛評論：「看起來像是滾鐵環或老鷹捉小雞、扔手絹的遊戲」、「希望是扔手絹，這遊戲才是最刺激的」、「光是想像就想回家了」等等。

此外，《魷魚遊戲2》將於12月26日公開，除了原班人馬李政宰、魏嘏雋（魏河俊）、孔劉、李炳憲外，還加入包括任時完、姜河那、朴成勳、梁東根、朴珪瑛、曺柔理、姜愛心、李大衛、李陣郁、崔勝鉉（T.O.P）、盧載源、元志安等全新陣容。
（圖源：Netflix《魷魚遊戲2》）

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