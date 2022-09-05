你沒看錯～男神「大蘇」蘇志燮真的開通IG帳號了！首PO回顧出道青澀模樣

手刀追蹤啊！小編大概是第832號粉絲，你呢？

韓流男神「大蘇」蘇志燮今（5）日正式開通個人官方IＧ帳號＠soganzi_51。

今日上午，蘇志燮經營的經紀公司51K在限時動態轉傳了一則貼文，點進去會發現是個全新的帳號＠soganzi_51首則貼文，是蘇志燮個人帳號內容。



蘇志燮的IG帳號「soganzi_51」取自綽號「蘇干支」，干支（간지、感じ音譯）是「很酷」、「很帥」的意思，51則是加了經紀公司51K的51，據傳51是蘇志燮最愛的數字，比一半50%再多1%的意思。蘇志燮首PO是出道拍攝的畫報，1995年為牛仔褲品牌「STORM」所拍。蘇志燮當年19歲，與宋承憲一起打敗了6000名競爭對手成為STORM專屬模特兒出道。



蘇志燮文中寫道：「這才是開始……STORM」，留言裡盡是歡迎或是不敢相信他到來IG的話：「這真的是我們的演員？」「是真的！希望能看到更多帥氣照片！」也有粉絲看見蘇志燮青澀模樣驚呼：「是孩子蘇志燮！」

由於蘇志燮開通IG一事尚未廣為流傳，所以目前僅兩千多人追蹤。現在看到消息的你如果是大蘇的粉絲或劇迷，就快手刀追蹤吧，看看自己是幾號粉絲！



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