歡迎參加「魷魚遊戲」！第二季線下宣傳太瘋：西裝男地鐵站隨機抓人拍畫片，網跪求「孔劉親自賞巴掌」
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歡迎參加「魷魚遊戲」！第二季線下宣傳太瘋：西裝男地鐵站隨機抓人拍畫片，網跪求「孔劉親自賞巴掌」

韓劇   2024年10月4日   星期五15:45   Sani  

（封面圖源：X@NetflixKR，YouTube@Netflix Taiwan截圖）

Netflix轟動一時劇集《魷魚遊戲》已敲定年底公開第二季，最近不少韓國網友在各地鐵站發現神秘西裝男找人拍畫片，立即喚起關於第一季的驚悚回憶！

《魷魚遊戲》第一季講述456人為456億韓元搏命參賽的故事，劇集開頭孔劉扮演的神秘西裝男在地鐵站找到陷入困境的成奇勳（李政宰 飾），邀請對方玩拍畫片遊戲，贏則有10萬韓元，輸了就要被扇巴掌。
（圖源：Netflix《魷魚遊戲》截圖）

根據網友回報，10月3日首爾和釜山的新村、合井、建國大學等多個地鐵站都出現提著公事包的西裝男，身後跟著兩位穿粉紅色制服的管理員，隨機邀請路人玩拍畫片遊戲並送出名片。

名片正面除了印有魷魚遊戲logo圓圈、三角和方塊之外，四張拼在一起還能看到關於新一季的暗示，背面則寫著：「誠邀您再次參加遊戲。」據工作人員透露，下圖中包含兩個暗示哦！

《魷魚遊戲》2021年公開後轟動全球，也許時隔太久導致有些網友坦言對新一季興趣缺缺，不過在看到這次宣傳後紛紛表示再次產生興致。 更有網友開玩笑說，如果輸掉遊戲要被賞巴掌的話，希望可以由孔劉親自執行XD

《魷魚遊戲》第二季主要圍繞成奇勳放棄前往美國再次參與遊戲的故事展開，演員陣容除了第一季的李政宰、李炳憲、孔劉、魏嘏雋（魏河俊）之外，還將加入任時完、姜河那、朴圭瑛、朴成焄、李陣郁等新角色，製作費更達到史無前例的1000億韓元。
（圖源：Netflix）

最後附上孔劉主演的新一季預告，一共6集將於12月26日通過Netflix獨家重磅上線！

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