[分集劇情]《黑話律師》劇情結尾再拋震撼彈！李鍾碩又被Big Mouse擺了一道！（EP12）

[有雷]《黑話律師》收視率再度創自體新高達12％！神算房長大叔以Big Mouse之姿登場，更與差一點被暗算而冤死獄中的李鍾碩潤娥夫婦合作，打算同時揭開徐才龍命案真相，可將市長一群人一網打盡。正當李鍾碩開始認為反擊的計畫已步上正軌，突如其來的爆炸讓他拳頭都硬了！

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《黑話律師》朴昌浩（李鍾碩飾）再度約談Big Mouse，這次現身的竟是神算房長大叔，他表示之前原本只想讓朴昌浩成為他的影子，但朴昌浩的行動卻出乎他意料，甚至讓他不得不出面。而朴昌浩對於自己與太太薇瑚（潤娥飾）被無辜捲入感到心有不甘，說著說著還流下眼淚。他向Big Mouse索求賠償，提議合作一起揪出市長以及NR特權集團一幫惡人。



市長要新任典獄長處理掉昌浩與薇瑚，兩人在危急時刻獲得Big Mouse團隊協助，此時房長接受了昌浩先前的提議，讓自己被朴昌浩逮住，朴昌浩除了請來善於操控媒體的孔之勳（楊慶元飾）大肆報導Big Mouse的現身，更請薇瑚把手中所持有的受刑人血液樣本交給孔之勳，作為日後揭開徐教授命案的關鍵證據。 孔之勳得到這個從天而降的禮物，還能去老人家面前邀功，贏過了市長崔道河（金柱憲飾），顯得樂不可支。



朴昌浩無罪出獄，並且成為社會上最正義形象最好的律師，聲名大噪的他也希望持續得到大眾的關注，更大動作召開記者會宣布自己將為Big Mouse辯護，並將Big Mouse保釋出獄，與市長正面衝突。而真正的受刑人血液樣本仍在薇瑚手上，她發現張慧珍已失聯並察覺事情不單純，更跟蹤模範受刑人所進行的公益活動場所，當地發生坍塌意外，所幸無人傷亡，薇瑚也再度救了那位連續殺人犯一命。



老人家姜會長與市長的關係終於浮上檯面，市長的爺爺原本與姜會長應是事業夥伴，但理念不合而分開。爺爺雖提出危險勸告但姜會長一意孤行而使爺爺送命，姜會長甚至說就算時光倒流也不後悔當時的決定，市長是否因此心生報復計畫？



Big Mouse房長順利保釋出獄，帶著昌浩來到以前工作的鐵板燒店，上面大大掛著象徵Big Mouse的Logo，他曾透露原本想殺掉昌浩但有一個人執意要留他一命，昌浩相當好奇此人的身份，兩人約好聚餐時再介紹給昌浩，但昌浩一下樓，鐵板燒店卻發生大爆炸！所有推測再度回原點，真正的Big Mouse是否還是未現身？姜會長曾與沾染毒品的親孫子斷絕關係，這孫子是誰呢？



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