韓國綜藝史上難得一見場面！《Running Man》劉在錫為了上廁所不惜破壞布景搞笑攀岩

大神又調皮了，有夠可愛XDD

《Running Man》21日播出的最新一集EP.617玩起經典的地產大亨企劃，成員們都必須通過特地土地才能吃飯上廁所，想上廁所的劉在錫就出了奇招……

劉在錫一心一意想讓全昭旻生氣，死也不願繳交給她來回2萬元的過路費，寧願拿工具自行敲敲打打，下場就是想釘釘子卻敲到手。其他成員都習慣了劉在錫的作為淡淡的說：「這哥老毛病又犯了，又要去醫院。」「他又……要去醫院了。」「就交錢上廁所吧！」



不過，劉在錫依舊不肯認輸，改用榔頭在布景敲出洞來攀岩，場面被說是「綜藝史上第一次布景攀岩」、「廁所大遠征」……結果還真的讓他成功了！他力氣用盡絆倒在廁所入口的模樣特別搞笑。



全昭旻也不是省油的燈，趁著劉在錫上廁所時把鑿好的洞補了起來，讓喊著「好舒暢」走出來的劉在錫大傻眼。劉在錫只能硬著頭皮再用榔頭攀爬回來，卻被地主全昭旻大力阻止，最後仍雙腳落地被迫繳交2萬元，等於攀岩全是白費工夫的，一開始乖乖交錢就不用那麼辛苦了啊！



看完這片段，網友留言：「劉在錫可愛死了，出道30年還能創造意想不到的笑點真的很厲害。」「劉在錫真的是綜藝之神。」「攀爬布景去廁所實在太搞笑了，回的反轉也是。」「湊分量的天才劉淘氣。」

快來看此集地產大亨精華片段吧！此集可是被稱讚「把過往的遊戲翻玩得很好」呢！劉在錫攀岩、池錫辰難得使出渾身解數，都被認為是爆笑亮點。



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