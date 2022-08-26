「如果擁有一次換掉父母的機會，你願意嗎？」新劇《金湯匙》預告：陸星材從貧困家庭孩子 → 富二代！

MBC新劇《金湯匙》改編自同名漫畫，由陸星材、李鍾元、鄭彩娟及妍雨主演。

講述土湯匙出身的少年李承天（陸星材 飾）在偶然下和在路邊擺設攤位的神秘老婆婆用三萬韓元購買了能夠交換父母的金湯匙，用它到出身富裕的同齡好友黃泰勇（李鍾元 飾）家中吃三次飯，與其交換了身分，成為後天金湯匙的人生冒險故事。



此前公開的首版預告中，李承天在路邊遇見一個擺攤的神秘婆婆，婆婆說她有能把人變有錢的金湯匙。而這個取景地就是《二十五，二十一》羅希度和白易辰最後擁抱道別的櫻花巴士站旁，不少網友還表示這是讓他傷心難過的地方 XD



第二版預告中，李承天小時候幸福的樣子和現在以憂鬱的表情吃飯的樣子形成了對比。李承天被某人毆打，還喊著：「我們家的債務少說也有4億！」在吶喊「4億」的旁白中，他身處的土湯匙的生活原封不動地展現了出來。



相反，在金碧輝煌的家裡和朋友們碰杯，露出幸福笑容的黃泰勇。神秘婆婆說著：「你去那個和你同歲的孩子家裡，用那個湯匙吃三次飯，那麼他的父母就會變成你的父母。」 來到黃泰勇家的李承天，用金湯匙狼吞虎嚥地吃飯，他能否在那裡吃三次飯搶走「金湯匙」頭銜，更加令人期待神祕的故事。



而《金湯匙》由《總理與我》編劇尹恩景、金銀姬與《戀慕》導演宋賢旭、《請確認活動吧》導演李韓俊合作打造，將在9月23日首播。



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