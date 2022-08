全員續約後首次回歸！TWICE 新歌〈Talk that Talk〉MV最後隱藏的訊息，粉絲們看完感動落淚！

TWICE 在今日帶著迷你11輯《BETWEEN 1&2》回歸,以「 ONCE 和 TWICE 之間的故事」爲內容,表達了與粉絲們間深厚的情感紐帶。

主打歌〈Talk that Talk〉MV 最後有個 QR Code ,掃描出來是她們 IG 的第一則貼文,宣布粉絲名的日子(2015年11月3日)。「很多粉絲喜歡『ONCE』這個詞,『ONCE & TWICE』一次、兩次,有種針與線的感覺,粉絲們只要給予一次的愛,我們就會以兩倍的愛去報答大家。生活在世上,就算是一次擦肩而過也是,要結下緣分是多麼困難的事情呀!既然大家喜愛愛我們,我們會成為只見一次也不會讓人忘記的 TWICE。ONCE&TWICE,我們一起走到最後吧!愛你們♡」



這也讓網友們紛紛表示:「謝謝你們做 TWICE 」、「完全是新人時期的 Instagram 啊」、「 ONCE 正式誕生的日子 嗚嗚嗚嗚」、「這次續約的時候沒有一起討論過,聽說全員續約成功了,覺得很了不起」、「暈 不是粉絲都要落淚了」、「 TWICE 雖然現在也很順利,但希望能更成功」、「最近女團歐逆們,集體讓我哭呢」、「粉絲們應該很感動吧...我也很感動」等等。



這次的專輯也是9名成員續約後發行的第一張專輯,也是她們時隔9個月回歸,所以意義更加深遠。成員們表示精心爲粉絲們準備《BETWEEN 1&2》專輯,希望爲 ONCE 們帶來喜悅與幸福。



