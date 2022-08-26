韩国综艺史上难得一见场面！《Running Man》刘在锡为了上厕所不惜破坏布景搞笑攀岩

大神又调皮了，有够可爱XDD

《Running Man》21日播出的最新一集EP.617玩起经典的地产大亨企划，成员们都必须通过特地土地才能吃饭上厕所，想上厕所的刘在锡就出了奇招……

刘在锡一心一意想让全昭旻生气，死也不愿缴交给她来回2万元的过路费，宁愿拿工具自行敲敲打打，下场就是想钉钉子却敲到手。其他成员都习惯了刘在锡的作为淡淡的说：「这哥老毛病又犯了，又要去医院。」「他又……要去医院了。」「就交钱上厕所吧！」



不过，刘在锡依旧不肯认输，改用榔头在布景敲出洞来攀岩，场面被说是「综艺史上第一次布景攀岩」、「厕所大远征」……结果还真的让他成功了！他力气用尽绊倒在厕所入口的模样特别搞笑。



全昭旻也不是省油的灯，趁著刘在锡上厕所时把凿好的洞补了起来，让喊著「好舒畅」走出来的刘在锡大傻眼。刘在锡只能硬著头皮再用榔头攀爬回来，却被地主全昭旻大力阻止，最后仍双脚落地被迫缴交2万元，等於攀岩全是白费工夫的，一开始乖乖交钱就不用那么辛苦了啊！



看完这片段，网友留言：「刘在锡可爱死了，出道30年还能创造意想不到的笑点真的很厉害。」「刘在锡真的是综艺之神。」「攀爬布景去厕所实在太搞笑了，回的反转也是。」「凑分量的天才刘淘气。」

快来看此集地产大亨精华片段吧！此集可是被称赞「把过往的游戏翻玩得很好」呢！刘在锡攀岩、池锡辰难得使出浑身解数，都被认为是爆笑亮点。



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