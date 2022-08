全员续约后首次回归！TWICE 新歌〈Talk that Talk〉MV最后隐藏的讯息，粉丝们看完感动落泪！

TWICE 在今日带著迷你11辑《BETWEEN 1&2》回归,以「 ONCE 和 TWICE 之间的故事」爲内容,表达了与粉丝们间深厚的情感纽带。

主打歌〈Talk that Talk〉MV 最后有个 QR Code ,扫描出来是她们 IG 的第一则贴文,宣布粉丝名的日子(2015年11月3日)。「很多粉丝喜欢『ONCE』这个词,『ONCE & TWICE』一次、两次,有种针与线的感觉,粉丝们只要给予一次的爱,我们就会以两倍的爱去报答大家。生活在世上,就算是一次擦肩而过也是,要结下缘分是多么困难的事情呀!既然大家喜爱爱我们,我们会成为只见一次也不会让人忘记的 TWICE。ONCE&TWICE,我们一起走到最后吧!爱你们♡」



这也让网友们纷纷表示:「谢谢你们做 TWICE 」、「完全是新人时期的 Instagram 啊」、「 ONCE 正式诞生的日子 呜呜呜呜」、「这次续约的时候没有一起讨论过,听说全员续约成功了,觉得很了不起」、「晕 不是粉丝都要落泪了」、「 TWICE 虽然现在也很顺利,但希望能更成功」、「最近女团欧逆们,集体让我哭呢」、「粉丝们应该很感动吧...我也很感动」等等。



这次的专辑也是9名成员续约后发行的第一张专辑,也是她们时隔9个月回归,所以意义更加深远。成员们表示精心爲粉丝们准备《BETWEEN 1&2》专辑,希望爲 ONCE 们带来喜悦与幸福。



