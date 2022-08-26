準備了搶票戰略，EDAM娛樂職員「李知銅」成功搶到3張IU演唱會門票！入社兩年終於可以晉升啦～

25日，IU 的頻道公開職員李知銅（이지동）要搶 IU 演唱會一般預售門票的影片。

李知銅還準備 IU 的照片＆護身符放在電腦旁，並說著：「只要我保持冷靜的話，我覺得一定能買得到。」



（延伸閱讀：時隔三年再開線下演唱會！IU演唱會一般預售狀況：有43萬人在線排隊，需等待122小時！）

在售票前30分鐘，李知銅還報告了搶票戰略：「我們公司的代表說，如果有職員成功搶到票的話，就讓他立即晉升，我也終於有機會摘掉『忙內』這個標籤的機會了。」之後開始報告搶票戰略，包含：要關閉阻擋視窗、鍵盤設置成英文、喊三泰民（傳說大喊三聲李泰民就會有好事發生）等。



正式搶票時，李知銅排在24739位，還一直碎碎念：「明明我點的很快，為什麼不是第一呢...？我都按照要求去做了啊！」因為要等待他們，李知銅還生氣：「我前面的兩萬人都在幹嘛呢？快選完快走人啊！你們到底在幹嘛呢？都已經過了12分鐘。」



等待了一陣後，終於看到座位表，一開始李知銅想要選前面的座位，但都沒位置了，最後選了後排，結果...結帳失敗！後來李知銅還是沒有放棄一直尋找空的座位，最後成功買到3張票，李知銅：「我將所有榮譽獻給認真準備 PPT 的我，還有李泰民 Xi。」李知銅入社兩年，終於可以升職啦 XD



而 IU 將在9月17、18在首爾奧林匹克主競技場（蠶室奧林匹克主競技場）舉辦演唱會《The Golden Hour：在橙色太陽下》，兩場演唱會的門票都已經售罄。



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