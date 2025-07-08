SUPER JUNIOR & TWICE 回歸預告「相似到令人吃驚」！網捏冷汗：幸好是同時公開

昨（7）日凌晨韓網論壇出現一篇熱門貼文〈因為太相似了 所以嚇一跳的兩個團體的回歸預告〉，原來是當時才公開不久的SUPER JUNIOR〈Express Mode〉MV，還有TWICE〈THIS IS FOR〉MV。

主要原因是兩支MV預告都有英語旁白獻聲，且都按隨占據半個畫面的大字幕，一個寫「THIS RIGHT HERE」一個寫「THIS IS FOR」，甚至有網友覺得旁白聲音像同個仁。除了此手法外，畫面風格就有差異了，SUPER JUNIOR正經跳舞展現帥氣，TWICE則是像旁白說的在玩樂、相對幽默。



該‎貼文‎留言蓋了400多樓，包括「真的好像啊」、「不是，怎麼會這樣」、「旁白是同個人嗎？」（有人回應：SJ不是崔始源的聲音嗎？）、「節奏很像」、「因為太像了所以很驚慌，同天出來更讓人吃驚，若哪團晚一天公開就可能會被罵抄襲那樣很緊張」、「很好奇都參考了什麼影片，好像看了一樣的」、「好像只有旁白差不多」、「很好奇SJ的歌，感覺會很好聽」、「幸虧是同時公開」、「好神奇」、「外包同樣的公司嗎」、「不知道攝影棚是不是也一樣」……等等。

SUPER JUNIOR回歸日是今日，〈Express Mode〉就在韓國時間下午6時（港台時間下午5時）公開，而TWICE的〈THIS IS FOR〉是11日韓國時間下午1時（港台時間中午12時）公開。兩團兩首同時公開的主打歌預告相似，形成回歸前一則趣聞了吧！



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