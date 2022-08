【有片】宋旻浩出演Netflix《急速首爾》飾演「賽車手」，還和Gaeko合作電影OST！

現在是歌手兼演員宋旻浩了~也好期待完整版的OST啊!

先前,有消息指出,WINNER宋旻浩出演Netflix原創電影《急速首爾》,與劉亞仁、高庚杓、李奎炯、朴柱炫、邕聖祐等人合作。該部作品為賽車動作片,以真實歷史為背景描述虛構故事:1988年漢城奧運會開幕典禮當天,「上溪洞至尊隊」對VIP秘密資金進行調查作戰,集結擁有超強駕駛實力的新人車手,在首爾街頭展現驚險刺激的飛車追擊。

《急速首爾》將於本月(8月)26日上映,官方於近期公開正式預告。雖然預告片裡沒有看到宋旻浩的身影,但大約在第26秒的時候,可以開始聽到他與Gaeko合作的OST,滿滿的SWAG讓人忍不住跟著節奏擺動身體。搭配影片裡的引擎聲、煞車聲,以及壯觀又華麗的場面,期待值直接拉到最滿!

FINALLY MORE THAN A SECOND PREVIEW OF ACTOR MINO IN SEOUL VIBE!!?:!/!: THIS IS SO FUNNY ALREADY pic.twitter.com/R52BpvbRoH