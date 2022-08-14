【有片】宋旻浩出演Netflix《急速首爾》飾演「賽車手」，還和Gaeko合作電影OST！

現在是歌手兼演員宋旻浩了～也好期待完整版的OST啊！

先前，有消息指出，WINNER宋旻浩出演Netflix原創電影《急速首爾》，與劉亞仁、高庚杓、李奎炯、朴柱炫、邕聖祐等人合作。該部作品為賽車動作片，以真實歷史為背景描述虛構故事：1988年漢城奧運會開幕典禮當天，「上溪洞至尊隊」對VIP秘密資金進行調查作戰，集結擁有超強駕駛實力的新人車手，在首爾街頭展現驚險刺激的飛車追擊。

《急速首爾》將於本月（8月）26日上映，官方於近期公開正式預告。雖然預告片裡沒有看到宋旻浩的身影，但大約在第26秒的時候，可以開始聽到他與Gaeko合作的OST，滿滿的SWAG讓人忍不住跟著節奏擺動身體。搭配影片裡的引擎聲、煞車聲，以及壯觀又華麗的場面，期待值直接拉到最滿！

FINALLY MORE THAN A SECOND PREVIEW OF ACTOR MINO IN SEOUL VIBE!!?:!/!: THIS IS SO FUNNY ALREADY pic.twitter.com/R52BpvbRoH — I LOVE U BY WINNER (@softinseo) August 12, 2022

而宋旻浩出演的部分，則通過tvN節目搶先公開片段。他出現在全國駕駛實力者齊聚的測試現場，面露不悅，對決一觸即發。就如先前媒體報導的，宋旻浩於片中飾演劉亞仁的對手。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞