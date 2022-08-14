【有片】宋旻浩出演Netflix《急速首尔》饰演「赛车手」，还和Gaeko合作电影OST！

现在是歌手兼演员宋旻浩了～也好期待完整版的OST啊！

先前，有消息指出，WINNER宋旻浩出演Netflix原创电影《急速首尔》，与刘亚仁、高庚杓、李奎炯、朴柱炫、邕圣佑等人合作。该部作品为赛车动作片，以真实历史为背景描述虚构故事：1988年汉城奥运会开幕典礼当天，「上溪洞至尊队」对VIP秘密资金进行调查作战，集结拥有超强驾驶实力的新人车手，在首尔街头展现惊险刺激的飞车追击。

《急速首尔》将於本月（8月）26日上映，官方於近期公开正式预告。虽然预告片里没有看到宋旻浩的身影，但大约在第26秒的时候，可以开始听到他与Gaeko合作的OST，满满的SWAG让人忍不住跟著节奏摆动身体。搭配影片里的引擎声、煞车声，以及壮观又华丽的场面，期待值直接拉到最满！

FINALLY MORE THAN A SECOND PREVIEW OF ACTOR MINO IN SEOUL VIBE!!?:!/!: THIS IS SO FUNNY ALREADY pic.twitter.com/R52BpvbRoH — I LOVE U BY WINNER (@softinseo) August 12, 2022

而宋旻浩出演的部分，则通过tvN节目抢先公开片段。他出现在全国驾驶实力者齐聚的测试现场，面露不悦，对决一触即发。就如先前媒体报导的，宋旻浩於片中饰演刘亚仁的对手。

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