【有片】宋旻浩出演Netflix《急速首尔》饰演「赛车手」，还和Gaeko合作电影OST！

现在是歌手兼演员宋旻浩了~也好期待完整版的OST啊!

先前,有消息指出,WINNER宋旻浩出演Netflix原创电影《急速首尔》,与刘亚仁、高庚杓、李奎炯、朴柱炫、邕圣佑等人合作。该部作品为赛车动作片,以真实历史为背景描述虚构故事:1988年汉城奥运会开幕典礼当天,「上溪洞至尊队」对VIP秘密资金进行调查作战,集结拥有超强驾驶实力的新人车手,在首尔街头展现惊险刺激的飞车追击。

《急速首尔》将於本月(8月)26日上映,官方於近期公开正式预告。虽然预告片里没有看到宋旻浩的身影,但大约在第26秒的时候,可以开始听到他与Gaeko合作的OST,满满的SWAG让人忍不住跟著节奏摆动身体。搭配影片里的引擎声、煞车声,以及壮观又华丽的场面,期待值直接拉到最满!

FINALLY MORE THAN A SECOND PREVIEW OF ACTOR MINO IN SEOUL VIBE!!?:!/!: THIS IS SO FUNNY ALREADY pic.twitter.com/R52BpvbRoH