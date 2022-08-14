《獵首密令》在韓觀影人次破百萬！「清潭洞夫婦」李政宰&鄭雨盛IG直播唸網友後記：「像在拍《分手的決心》」XD

「清潭洞夫婦」真的勤跑宣傳，做足粉絲福利！

《獵首密令》是一部諜報動作電影，劇情描述在安全企劃部組織中，想揪出內鬼因此互相懷疑的要員朴平浩（李政宰 飾）與金正道（鄭雨盛 飾），兩人以各自的方式找出間諜。昨日（13日）在韓觀影人次突破百萬，臺灣預計本月（8月）26日上映。

《獵首密令》由李政宰自編、自導、自演，並受邀本屆坎城影展，這也是他與好友鄭雨盛繼《沒有太陽》時隔23年再次合作。兩人被暱稱為「清潭洞夫婦」，為了宣傳此次作品，積極出演各大YouTube節目和SBS《家師父一體》，做足粉絲福利。

上週，鄭雨盛於個人Instagram分享他與李政宰、許誠泰大跳《可卡因之舞》的影片，演員朴素丹忍不住留言：「啊ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ拜託…前輩們…（一串笑哭的表情符號）」網友們也表示：「這麼努力宣傳，不進影院支持說不過去吧？」



鄭雨盛昨日還開IG直播，和李政宰一起唸網友們觀看《獵首密令》的後記，頻頻爆笑。網友表示：「李政宰和鄭雨盛像在拍《分手的決心》」（清潭洞夫婦笑彎了腰）、「我討厭你們吵架，你們趕快親親」（李政宰說，我們沒有吻戲真是可惜XD）等。

點開這則影片～會一直聽到「哈哈哈」、「哈哈哈」，真的太鬧了！

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