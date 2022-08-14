【有片】《毒梟聖徒》公開團體海報和前導預告！華麗的演員陣容再＋1，曾出演《海岸村恰恰恰》、《非常律師禹英禑》的「她」也來了

「鑽石級」演員陣容＋張震特別出演＋電影《北韓諜戰》編導＝找不到不看的理由！

預計於下月（9月）9日通過Netflix公開的原創電視劇《毒梟聖徒》（全6集），由電影《北韓諜戰》尹鍾彬導演、權聖輝編劇攜手打造，描述韓國企業家姜仁久在別無選擇下，只能冒著生命危險加入國家情報院的秘密任務，前往蘇利南逮捕大毒梟全耀煥。

演員陣容超華麗，堪稱「鑽石級」：河正宇飾演「姜仁久」，是賭上性命參與國情院諜戰的民間人士；黃晸珉飾演「全耀煥」，有著蘇利南「隱皇」、絕代巨騙、毒品教父等多重名號；朴海秀飾演「崔昌浩」，為國情院特工；趙宇鎮飾演「卞基泰」，是全耀煥的得力助手；柳演錫飾演「朴大衛」，是全耀煥的律師和大腦；張震則特別出演「陳真」，蘇利南裡的中國黑幫大佬。

在正式前導預告中，河正宇唸著旁白：「雖然很難以置信，但接下來我要說的都是親身經歷…」、「當然，有人會質疑故事的真實性」。節奏相當緊湊，人物一一躍上螢幕。最後，黃晸珉提問：「你為什麼回蘇利南？」河正宇回答：「你覺得呢？我來賺錢啊」



眼尖的劇迷應該也看到了，在這鑽石級的黃金陣容裡，還有「一朵花」，那就是曾經出演《海岸村恰恰恰》和《非常律師禹英禑》的李鳳輦。她往藍色液體放入白粉，推測應該是在製作毒品。期待全集數公開！

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