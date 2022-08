Lovelyz睽違四個月小合體！智愛：「Lovelyz is near and dear to me」Jin回憶演唱會感慨：「我的時間就此停止」

Lovelyz也是很可惜的一團,就等你們下次再聚會再合體♥

女團Lovelyz去年11月宣告解散,僅隊長Baby Soul留在經紀公司Woollim娛樂。即便解散,團員之間感情依舊相當好。

5日,Lovelyz智愛、智秀、美珠、Jin、樹整與叡仁就來個「Lovelyz小合體」,八缺二僅隊長Baby Soul與Kei沒能參與。六人聚餐,後續智秀與Jin先行離開,四人又特地到自助照相館合照。Jin的IG限時動態可見她還標記了Lovelyz官方帳號。



此次聚會算是睽違4個月的半合體,今年4月除了Kei之外,智愛、智秀、美珠、Jin與樹整曾驚喜參與了叡仁的粉絲見面會,在叡仁表演Lovelyz名曲〈Ah-Choo〉時現身,團員們開心的抱在一起,粉絲也看得相當感動。



在這次聚會過後,樹整感性發文:「Lovelyz is near and dear to me」(Lovelyz對我來說很近、很親),下方智秀惋惜的留言:「下次也帶上我和明恩(Jin)吧ㅠ」Kei也回:「下次Kei也要」



Jin 7日也在IG開啟了你問我答活動,回答到Lovelyz的問題也感慨起來,表示Lovelyz活動的回憶還歷歷在目,有粉絲提到多希望能再有面對面演唱會、很可惜最後一次演唱會是線上的,Jin找出影片並寫道:「我的時間就此停止……」



粉絲問Jin和Lovelyz聚會有沒有拍影片,她回答已約好下次聚會的時間、答應粉絲會拍影片,也透露此次聚會聊了很多,聊了以前活動的故事和彼此近況。聞此,粉絲能期待Lovelyz下一次的合體了吧?



