【分集劇情】《還魂》李先生找出宮中還魂人！張煜無德被「隔離問訊」，默契度實在太高啦！（ep.15）

tvN奇幻劇《還魂》講述大湖國術士們的愛情與成長故事，昨晚這集李先生和陳武在宮中開戰超精彩，張煜和無德也智商非常在線！

*以下內容包含第15集關鍵劇情！



李先生找出還魂人

李先生修煉百日之際嘗試讓靈魂出竅，弟子許琰卻誤以為師父過世，為他進行了火葬。 李先生靈魂只好進入一個凍死的孩童體內、不得已成了還魂人，氣得用拐杖連連敲許琰的頭。



王妃聽聞李先生能識別還魂人非常緊張，叫來陳武一起阻止鬼狗入宮、逼退松林眾人。 不過李先生已看出王妃有問題，經過試探認為世子十分可靠。



無德洗脫殺人汙名

無德找到掮客時對方已被殺，還被朴進懷疑是兇手，只好先行逃跑。 無德找陳超妍作證不在場時被暫時推入復妍房間，看到繡有陳家紋樣的蒙眼布瞬間感到頭暈。 超妍及其他術士均認為無德不是兇手，朴進承認他其實沒有懷疑無德，只是想藉機問出無德的身世背景。



張煜說出無德的「秘密」

張煜意識到李先生和徐律都早已知道無德還魂人的身份，感到緊張。 朴進對無德和張煜進行隔離問訊，二人若想順利脫身，必須口供一致才行。 好在兩人都看出朴進是在試探，所以非常默契地各自拿出陰陽玉，表示他們的秘密便是互相愛慕。

無德和張煜重逢，擔心地說如果再遇到危險就拋棄她、獨自活下去。 張煜則認為喜歡是兩人的事，要求繼續無德陪在他身邊、像她說的那樣「拼了命地喜歡少爺」。



昭泥徹底被陳武控制

昭泥按照陳武要求殺死所有見過她的人。 她不想害死朋友無德，試探之後認為睜開眼的無德認不出她，便帶著手下離開。 陳宇德用血蟲從超妍頸上取血，陳武將其放入昭泥體內以製造陳氏血脈的假像，如果她不聽話則會讓血蟲啃噬她致死。 痛苦的昭泥對陳武恨之入骨，卻也無可奈何。



下集預告裡，張煜尋找崔氏女巫，世子以為他是尋找與父親結怨之人; 朴進叮囑如果張強出現務必立即通知。 無德傲嬌地說：「若要我繼續喜歡你，總得確定你就是我的人吧？」 張煜心疼徐律只能裝聾作啞、備受煎熬，把落壽的劍還給無德，囑咐她若要拔劍就先對準他。



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