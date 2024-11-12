Lovelyz今日出道10週年發行新歌！果然是「爸爸」尹尚打造！歌詞還是王牌金伊娜

三代清純代表女團Lovelyz今年逢10週年重組，展開巡迴演出的同時也如粉絲Lovelinus所願要發行新歌！發行日就在今日11月12日出道10週年紀念日，就在剛剛發行！

Lovelyz今年透過成員李美珠擔任班底的節目《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）成功重組並喚起Lovelinus粉絲魂‎。節目上成員們透露一手打造他們的製作人「爸爸」尹尚曾承諾，如果他們再合體就要替他們寫新歌，現在Lovelyz已重啟活動，尹尚也實現承諾！



Lovelyz今日發行的十週年紀念新歌〈如果觸碰的話，你〉（닿으면, 너）由Lovelyz所屬Woollim娛樂代表李重燁製作，尹尚與本身的作曲團隊1Piece作曲，曾替Lovelyz寫下出道曲〈Candy Jelly Love〉並多次合作的王牌作詞人金伊娜寫詞。歌曲描述「雖然短暫分開，但隨著時間流逝，最終還是會再見」，飽含著Lovelyz對長期守護身邊的Lovelinus的真心，傳達Lovelyz才有的「朦朧」與「感性」，歌曲於韓國時間晚間6時（港台時間下午5時）正式發行。

▼MV預告片與成員宣傳片



▼正式MV



Lovelyz本週也將在首爾蠶室學生體育館16、17連兩日，舉行十週年紀念演唱會「Lovelyz in Winterland 4」首爾場，接著11月24日在澳門站，12月1日台北站，看來粉絲們能期待新歌表演了！



▼成員們IG近日不時透露正為演唱會如火如荼作準備



在參與演唱會前，不妨也聽聽Lovelyz受邀dingo music獻唱的名曲串燒吧！Lovelyz官方還製作了演唱會環繞音效版本的名曲播放清單。



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