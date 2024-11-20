Lovelyz再見「前經紀人」銀赫！東海聊和叡仁化學反應要笑死，睿仁表示害怕，銀赫吐槽流氓！

三代經典清純女團Lovelyz今年時隔4年重啟活動，近期發行新歌並展開巡迴演唱會，成員劉智愛與鄭叡仁來到了Super Junior-D&E（東海、銀赫）節目《要來這邊嗎？》做客，頗有淵源的兩團成員再次見面。

先回顧兩團淵源，Lovelyz做客不少次Super Junior成員的節目，知名由希澈擔任班底的《認識的哥哥》（2016、2019兩度登上）、銀赫擔任班底的《申東燁與單身派對》（2015）、希澈主持的《一周偶像》、利特廣播節目《Kiss the Radio》（2016）、Super Junior團體綜藝《Super TV》（2018）、希澈神童網路綜藝《希澈家神童網咖》（2019）……等等。

希澈還曾接下Lovelyz正規二輯《R U Ready?》發表會（2017）主持人重責大任，厲旭和柳樹整曾一同擔任《復古感性音樂旅行：街區專輯》（2019）節目班底，銀赫和李美珠擔任《偶像聽寫大會》（2021）班底，現在希澈和李美珠正一起主持《20世紀Hit Song》。



Lovelyz劉智愛與鄭叡仁和Super Junior東海銀赫見面，當然要提到經典的《申東燁與單身派對》了，銀赫當了當時出道僅半年的Lovelyz一日經紀人。叡仁在聊到Lovelyz歌曲〈你好〉（Hi~）時，想起正是那活動期間和銀赫相見，銀赫那時可是親自看了她們練舞〈你好〉並提出意見。雙方難忘「宿舍很髒」的景況，叡仁還提起當年觀眾「萬年不解之謎」：銀赫一片一片替Lovelyz敷面膜，她們每個人卻是完妝狀態……回想都覺得好笑。



▼回顧《申東燁與單身派對》，當時銀赫還應要求打給圭賢，圭賢視訊獻唱〈在光化門〉



東海見到Lovelyz則想起前陣子D&E公司聚餐時，遇到了叡仁也正和同事聚餐。叡仁表示比起東海，和銀赫見過更多次，但東海一下子就認出她並喊她「叡仁啊」讓她很感動。搞笑的是，東海的記憶和叡仁不太一樣，想反駁和叡仁比較不熟的言論：「我們以前在《Super TV》有化學反應啊！」叡仁聽了頭冒問號笑到不行，銀赫吐槽：「你自己幻想的化學反應嗎？」



「不是！有啊！」東海激動到站起來，結果他說的化學反應是……叡仁指出東海亂數數，東海覺得數學程度被污辱(?)便故作嚴肅直往叡仁走去，叡仁坦白：「我當時真的很害怕……」銀赫：「這哪門子化學反應？」東海和叡仁這段記憶差讓全場爆笑連連。



▼回顧《Super TV》



▼其實叡仁和東海在《Super TV》之後又在《Idol Challenge》（2020）見面，留言看起來不少觀眾是為了看兩人互動前來，不過實際上沒有《Super TV》那麼激烈XD



應該是這個「記憶差」影響，東海原本開場時興高采烈地說和Lovelyz名曲〈Ah-Choo〉有個故事，不顧銀赫阻止堅持要在節目上說，但真正要說的時候卻退縮。原來，東海在去年主演的電視劇《男與女》高唱〈Ah-Choo〉，結果唱出了「史上最悲傷的〈Ah-Choo〉」。重播劇中畫面，東海也許是發現全場只有自己在笑，尷尬地要求工作人員剪掉XD。



▼「史上最悲傷的〈Ah-Choo〉」完整片段



而有個沒出席的成員也和東海有關係，那就是李美珠。節目挖出來美珠在《第六感3》說過喜歡東海，以前社群網站ID甚至取名「東海呀穿衣服」，東海正想解釋脫衣一事，節目就播出他確實曾在舞台上脫外套、露胸肌的場面。



▼美珠在《偶像聽寫大會》、《第六感3》、《玩什麼好呢》、《20世紀Hit Song》都說過學生時代喜歡Super Junior、最喜歡成員是東海，只可惜美珠多次和東海見面都不曾在他面前提過XD



▼《要來這邊嗎？》完整節目（02:49叡仁和東海有過化學反應？；4:45東海拍《男與女》曾唱〈Ah-Choo〉；8:41聊起「東海呀穿衣服」美珠；21:31從〈你好〉聊到銀赫擔任一日經紀人）



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