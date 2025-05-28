資深演員崔廷宇過世，柳德煥親赴靈堂悼念，兩人是《神的測驗》「師徒」啊！

韓劇中經常演主角父親、主角恩師等角色的資深綠葉，演員崔廷宇（又譯崔政宇）昨（27）日驚傳驟逝，享壽69歲，深夜曾合作《神的測驗》的演員柳德煥親自前往靈堂哀悼。

*報導回顧：‎〈《藍色大海的傳說》、《玉氏夫人傳》等熱門韓劇「黃金綠葉」演員崔廷宇去世，享壽69歲！曾是反派、爸爸專業戶〉‎



柳德煥IG限時動態拍下崔廷宇靈堂包含崔廷宇遺照畫面，什麼字也沒打，僅一張照片訴不捨。



柳德煥曾和崔廷宇合作《神的測驗》，《神的測驗》都是兩人的代表作。《神的測驗》是以法醫為故事中心，以驗屍為主題的犯罪懸疑劇，共拍了五季歷經八年（2010～2018），是韓劇中相當早的季播作品，主演們柳德煥、尹周熙、崔廷宇、朴俊勉等人都因此結交深厚友誼。



柳德煥飾演男主角、天才醫師轉當法醫的「韓鎮宇」，崔廷宇則飾演罕病中心主任「張奎泰」，是張奎泰引薦韓鎮宇到法醫事務所擔任法醫，張奎泰不僅是韓鎮宇醫大時的教授，也是生活上的心靈導師。難受的是，張奎泰在第三季（2012）便被賜死，柳德煥曾坦言拍攝張教授過世的情節「非常不安且辛苦」，顯見戲外也對角色充滿感情。後來《神的測驗》第四、第五季（《神的測驗：重啟》），「張奎泰教授」雖然過世，但崔廷宇都曾以韓鎮宇的夢或想像現身客串。



除了柳德煥，曾在《多樣的兒媳》和崔廷宇飾演夫妻、朴玟浩（車道鎮 飾）爸媽的文熙景，IG發布了白色菊花照，以及和崔廷宇的合照。文熙景寫下：「為故人祈求冥福，曾在同個片場成為依靠的崔廷宇前輩，不能再見到前輩的演技太遺憾了，現在安息吧，我會非常想念您。」



崔廷宇靈堂設置於京畿道金浦的金浦友利醫院殯儀館，明29日韓國時間上午10時將出殯，墓地設於水原蓮花莊。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞