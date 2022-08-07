Lovelyz睽违四个月小合体！智爱：「Lovelyz is near and dear to me」Jin回忆演唱会感慨：「我的时间就此停止」

Lovelyz也是很可惜的一团，就等你们下次再聚会再合体♥

女团Lovelyz去年11月宣告解散，仅队长Baby Soul留在经纪公司Woollim娱乐。即便解散，团员之间感情依旧相当好。

5日，Lovelyz智爱、智秀、美珠、Jin、树整与睿仁就来个「Lovelyz小合体」，八缺二仅队长Baby Soul与Kei没能参与。六人聚餐，后续智秀与Jin先行离开，四人又特地到自助照相馆合照。Jin的IG限时动态可见她还标记了Lovelyz官方帐号。



此次聚会算是睽违4个月的半合体，今年4月除了Kei之外，智爱、智秀、美珠、Jin与树整曾惊喜参与了睿仁的粉丝见面会，在睿仁表演Lovelyz名曲〈Ah-Choo〉时现身，团员们开心的抱在一起，粉丝也看得相当感动。



在这次聚会过后，树整感性发文：「Lovelyz is near and dear to me」（Lovelyz对我来说很近、很亲），下方智秀惋惜的留言：「下次也带上我和明恩（Jin）吧ㅠ」Kei也回：「下次Kei也要」



Jin 7日也在IG开启了你问我答活动，回答到Lovelyz的问题也感慨起来，表示Lovelyz活动的回忆还历历在目，有粉丝提到多希望能再有面对面演唱会、很可惜最后一次演唱会是线上的，Jin找出影片并写道：「我的时间就此停止……」



粉丝问Jin和Lovelyz聚会有没有拍影片，她回答已约好下次聚会的时间、答应粉丝会拍影片，也透露此次聚会聊了很多，聊了以前活动的故事和彼此近况。闻此，粉丝能期待Lovelyz下一次的合体了吧？



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