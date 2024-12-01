LOVELYZ時隔五年再度來台 首首經典回憶曲全場熱唱！八人下台與粉絲互動太感動，臨時加碼歌單只為再下台！

雖然目前因合約關係未在同一經紀公司，迎來了出道10周年的LOVELYZ，暌違五年再度來台舉辦演唱會，與粉絲們分享新歌，同時也演唱許多經典曲目，掀起全場Lovelinus（粉絲名）共同的回憶。





一開場當8位成員分兩次出場，最終完整登上舞台時，已引發全場尖叫聲，接下來立刻為大家帶來「Candy Jelly Love」與「안녕」，她們說明本次的造型也特別重現了10年前的校服LOOK，不知道大家是否覺得10年前後她們有什麼差別呢？全場都回答LOVELYZ變得更美了。





相隔五年才來台與Lovelinus見面，LOVELYZ表示成員們平時各自忙碌中，成員突然發問「美珠最近忙什麼呢？」台下粉絲們一致大喊「忙著談戀愛」，不過美珠說沒聽到大家的喊聲，成員們不斷告訴她「大家是說妳很漂亮」，並希望她不要再追問下去了，相當逗趣，美珠也正式回答請大家多多關注她的IG就可了解她的近況了。





LOVELYZ每一位成員們臉上都洋溢著幸福表情，是成員之間都能夠相互感受到的，她們也表示能夠當面與粉絲們分享自己的新歌作品，是非常幸福的事情，隊長Babysoul則特別提到，她認為能夠再度以8人完整體站上舞台是最幸福不過的了，相信所有台下的粉絲們也頗有同感。LOVELYZ有許多歌曲作品都與離別有關，她們表示可能因為公司代表聽了她們各自的歌聲後，覺得她們相當適合演唱離別歌曲，所以有許多作品都是以離別為主題。





當她們演唱歌曲「1cm」的時候，為了想與粉絲們拉近距離，決定請大家原地站起來，LOVELYZ成員們每一位都走下台與Lovelinus近距離互動，沒想到一首歌曲完畢後，成員們回到台上分享心中的感動，與粉絲們互動時把麥克風遞給粉絲，每一位都能完美接唱，讓LOVELYZ非常驚訝與感動，自己表示1首歌的時間太短了，希望再下台與大家同樂一下，於是8人臨時在舞台上討論有什麼歌曲適合到台下來繞一圈？最後更加碼歌單上沒有的歌曲，並且再度下台與粉絲們自拍等近距離互動。





對於粉絲們的應援，LOVELYZ也非常感動，大合照的時候拿到手幅還特別看了後面的說明，「啊原來這裡有寫要準備彩帶！」驚訝的表情非常逗趣，粉絲們則是相當驚慌，擔心還沒有曝光的應援橋段會被她們看見，還請LOVELYZ只要拍照別再看手幅背後的細節，氣氛相當有趣又開心。最後每位成員們更感性哽咽表示，沒想到今日來了這麼多的Lovelinus，也感慨下一次不知何時還有這樣的機會，期待還有更多與大家見面的機會。





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