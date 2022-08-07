《非常律師禹英禑》社內夫妻解僱案也有現實原型！惱火台詞「公婆不喜歡、要當賢內助」原樣復刻現實

《非常律師禹英禑》第12集講了一個很讓人氣憤的案子，即社內夫妻被解僱時女方遭到差別待遇。 該案件原型是1999年的「農協社內夫婦解僱事件」，就連令人傻眼的台詞都出自事實。

曾參與該案件的律師金鎮（音）於2013年撰文回顧當年情形，將案件形容為「職場女性差別化的代名詞」。 1999年韓國尚未走出亞洲金融危機的影響，很多企業紛紛進行架構調整，其中農協銀行認為社內夫妻職員的生活相對穩定，便將其列入勸導離職的範疇，否則就強制無薪停職。 問題是規定裡的這一句：「倘若公司內部夫妻檔員工任一方均無意申請自願離職，則以身為丈夫的員工為對象實施留職停薪。」 農協十分清楚韓國社會對性別分工和家庭文化的看法，結果也正如預期：762對社內夫妻裡，688對都是妻子提出離職。



很多被迫離職的妻子考慮到丈夫還在農協上班，即使心有不滿也難以向農協抗議，就在律師快要放棄等待訴訟參與者時，兩位離職女職員出現了。 她們一開始也想忍忍就過去，但越想越覺得不公：畢業後就進入農協，原以為可以在這裡工作一輩子，而且對工作很有自豪感、馬上就要升職，卻只因在公司遇到愛人組建家庭，就好像犯了大錯一樣被要求離職。

《非常律師禹英禑》裡，米爾生命的人事部長勸女職員離職時說：「媳婦出門上班，兒子卻遊手好閒，哪些公婆會喜歡這種畫面？ 這種時候妳就得好好扮演賢內助的角色。」 這是當時的農協支行長對女職員說的話，被原封不動用在劇中。



劇中出現了律所指導米爾生命以合法方式優先解僱女職員的證據，原型案件裡也在文書中找到相似段落：「公告周知夫妻職員中的丈夫會遭受不利，優先通過丈夫勸導配偶離職。」 但農協強調她們是「自主提出離職」，法院也認為「由社會經濟觀點來看尚可容忍」，結果從一審、抗訴審到大法院均判定農協勝訴。





當時這位律師入職剛剛1年，多次敗訴令他十分焦慮，但原告們非但不因他是新人而表現出嫌惡，反而不斷給他鼓勵、買來鯽魚燒和冰咖啡為他加油打氣，就連在大法院敗訴也說：「我們至少打過訴訟了，心情真暢快！」後來，這些被解僱的女職員有些以合約工身份留在原來的分行、 但只拿一半的薪水，有些去其他銀行當合約工，但大家都表示沒有後悔，並自豪地認為銀行們以後再不敢輕易做這種事。



這是金鎮律師剛入職時最想打贏的官司，偏偏經歷3年仍以敗訴告終。 後來針對女職員的不公仍在發生，例如只有女性被要求40歲退休、生子離職後回到同家銀行卻只能簽合約工、男同事升職升薪時女職員原地不動等等，每一次原告們即使失敗也主動鼓勵律師，給他繼續努力的巨大精神動力。



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