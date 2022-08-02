《非常律師禹英禑》案件主題暗藏關聯！每週探討一話題：從「婚姻」到「手足」，最新兩集是「兒童」

連案件編排都這麼用心，編劇真的太強了！

《非常律師禹英禑》講述高功能自閉症律師禹英禑的成長故事，基本每集完整敘述一個案件始末，劇情輕快又不失細膩與療愈，讓無數觀眾深深著迷。 其實細看每週出現的兩個案件，會發現互相之間都暗藏同一個主題！



第1&2集關鍵詞：婚姻

第1集講述一對老夫妻的官司。 妻子大半輩子都在忍耐猜忌心重的先生，終於情緒爆發抄起熨斗砸下去，怎料先生竟瞬間倒地不起。 細心的英禑發現二人雖然經常吵鬧，但妻子會細心地幫他拉窗簾、不離不棄守在病床邊，彼此之間其實有著非常堅固的感情。



第2集「滑落的婚紗」就截然不同了，兩個年輕人因為家族關係被迫聯姻，對外舉辦風光盛大的婚禮，實際上對彼此一無所知。 婚姻和伴侶的意義究竟為何？ 編劇給出了自己的思考與答案。



第3&4集關鍵詞：手足

第3集是自閉症弟弟「弒兄」案件。 弟弟無法準確表達自己的想法，現場證據也將嫌疑指向他，但真相完全與之相反：弟弟看似舉止魯莽，其實是為了從繩索上拯救哥哥的性命。 他對哥哥的疼愛和擔心，也許比父母更加濃厚。



第4集「三兄弟之爭」則是另一番畫面。 三弟意外獲得100億賠償金，本想跟兩個哥哥平分，沒想到哥哥們竟厚著臉皮想全部奪走。 本應互相扶持的兄弟為錢財鬧上法庭，最終三弟在律師幫助下打贏官司，哥哥們也終於反省過錯，一家人重歸於好。



第5&6集關鍵詞：謊言

第5集講述兩家自助提款機公司之間的版權糾紛。 梨花公司堅稱金剛公司盜用技術專利、要求禁售對方產品，金剛則主張該技術是公開資源，梨花才是惡意申請專利者。 事實證明了金剛公司的清白，但梨花公司已經靠謊言佔據市場先機。



第6集是脫北者母親的案件。 季向心為照顧女兒過了4年逃亡生活，直到女兒大到可以記住她才投案自首。 英禑等人為幫她減刑想出各種說法，但向心堅持不肯說謊，令律師們的計劃接連泡湯。 好在法官大人發現「自首」這一盲點，成功幫她爭取到緩刑。



第7和8集都是昭德洞的故事，就不再贅述啦~

第9&10集關鍵詞：兒童

第9集「吹笛人」是方屁噗的案件，這位「兒童解放軍總司令官」私自帶兒童逃離補習班、跑去山上玩耍，被指控誘拐嫌疑。 方屁噗的大半個人生都在讀書，現在他的心願很簡單：讓所有兒童擁有開心玩耍、健康快樂的童年。



第10集是智能障礙人士被普通人以戀愛為名騙取錢財和侵犯的案件，看似與兒童無關，但不要忘了被害者的心智年齡相當於13歲小學生，也就是心智上的兒童。該案件原型收錄於申敏英（音）律師隨筆集《為何我會替他們辯護》，事實中的原告也是蓄意加入智能障礙人士團體，與其中女生發生關係、 用女生名義買手機，被害女性也曾親自作證請求「不要處罰歐巴」，但整個案件中認為他們之間存在真實關係的只有被害者本人，讓網友倍感唏噓。



前10集的案件關聯就分享到這裡，不知這週的兩個新案件會是什麼主題呢？ 超期待週三！

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