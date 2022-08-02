《非常律师禹英禑》案件主题暗藏关联！每周探讨一话题：从「婚姻」到「手足」，最新两集是「儿童」

连案件编排都这么用心，编剧真的太强了！

《非常律师禹英禑》讲述高功能自闭症律师禹英禑的成长故事，基本每集完整叙述一个案件始末，剧情轻快又不失细腻与疗愈，让无数观众深深著迷。 其实细看每周出现的两个案件，会发现互相之间都暗藏同一个主题！



第1&2集关键词：婚姻

第1集讲述一对老夫妻的官司。 妻子大半辈子都在忍耐猜忌心重的先生，终於情绪爆发抄起熨斗砸下去，怎料先生竟瞬间倒地不起。 细心的英禑发现二人虽然经常吵闹，但妻子会细心地帮他拉窗帘、不离不弃守在病床边，彼此之间其实有著非常坚固的感情。



第2集「滑落的婚纱」就截然不同了，两个年轻人因为家族关系被迫联姻，对外举办风光盛大的婚礼，实际上对彼此一无所知。 婚姻和伴侣的意义究竟为何？ 编剧给出了自己的思考与答案。



第3&4集关键词：手足

第3集是自闭症弟弟「弑兄」案件。 弟弟无法准确表达自己的想法，现场证据也将嫌疑指向他，但真相完全与之相反：弟弟看似举止鲁莽，其实是为了从绳索上拯救哥哥的性命。 他对哥哥的疼爱和担心，也许比父母更加浓厚。



第4集「三兄弟之争」则是另一番画面。 三弟意外获得100亿赔偿金，本想跟两个哥哥平分，没想到哥哥们竟厚著脸皮想全部夺走。 本应互相扶持的兄弟为钱财闹上法庭，最终三弟在律师帮助下打赢官司，哥哥们也终於反省过错，一家人重归於好。



第5&6集关键词：谎言

第5集讲述两家自助提款机公司之间的版权纠纷。 梨花公司坚称金刚公司盗用技术专利、要求禁售对方产品，金刚则主张该技术是公开资源，梨花才是恶意申请专利者。 事实证明了金刚公司的清白，但梨花公司已经靠谎言占据市场先机。



第6集是脱北者母亲的案件。 季向心为照顾女儿过了4年逃亡生活，直到女儿大到可以记住她才投案自首。 英禑等人为帮她减刑想出各种说法，但向心坚持不肯说谎，令律师们的计划接连泡汤。 好在法官大人发现「自首」这一盲点，成功帮她争取到缓刑。



第7和8集都是昭德洞的故事，就不再赘述啦~

第9&10集关键词：儿童

第9集「吹笛人」是方屁噗的案件，这位「儿童解放军总司令官」私自带儿童逃离补习班、跑去山上玩耍，被指控诱拐嫌疑。 方屁噗的大半个人生都在读书，现在他的心愿很简单：让所有儿童拥有开心玩耍、健康快乐的童年。



第10集是智能障碍人士被普通人以恋爱为名骗取钱财和侵犯的案件，看似与儿童无关，但不要忘了被害者的心智年龄相当於13岁小学生，也就是心智上的儿童。该案件原型收录於申敏英（音）律师随笔集《为何我会替他们辩护》，事实中的原告也是蓄意加入智能障碍人士团体，与其中女生发生关系、 用女生名义买手机，被害女性也曾亲自作证请求「不要处罚欧巴」，但整个案件中认为他们之间存在真实关系的只有被害者本人，让网友倍感唏嘘。



前10集的案件关联就分享到这里，不知这周的两个新案件会是什么主题呢？ 超期待周三！

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